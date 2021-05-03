Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
© AP Photo / Brennan LinsleyТюрьма в Гуантанамо
© AP Photo / Brennan Linsley
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерения администрации президента США Джо Байдена закрыть исправительное учреждение, расположенное в заливе Гуантанамо.
"Мы считаем, оно должно быть (закрыто – ред.), и это (закрытие тюрьмы - ред.), безусловно, наша цель, на которой мы сосредоточимся в ближайшие месяцы", - заявил Блинкен в интервью каналу CBS.
Госсекретарь не уточнил сроки закрытия Гуантанамо.
Ранее сообщалось, что администрация Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.
Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.