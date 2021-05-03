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Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерения администрации президента США Джо Байдена закрыть исправительное учреждение, расположенное в заливе... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T02:47
2021-05-03T02:47
обсе
гуантанамо (город)
дональд трамп
барак обама
джо байден
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оон
сша
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерения администрации президента США Джо Байдена закрыть исправительное учреждение, расположенное в заливе Гуантанамо.Госсекретарь не уточнил сроки закрытия Гуантанамо.Ранее сообщалось, что администрация Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.
https://ria.ru/20210407/guantanamo-1727053445.html
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обсе, гуантанамо (город), дональд трамп, барак обама, джо байден, куба, оон, сша, в мире

Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо

02:47 03.05.2021
 
© AP Photo / Brennan LinsleyТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Brennan Linsley
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерения администрации президента США Джо Байдена закрыть исправительное учреждение, расположенное в заливе Гуантанамо.

"Мы считаем, оно должно быть (закрыто – ред.), и это (закрытие тюрьмы - ред.), безусловно, наша цель, на которой мы сосредоточимся в ближайшие месяцы", - заявил Блинкен в интервью каналу CBS.

Госсекретарь не уточнил сроки закрытия Гуантанамо.
Ранее сообщалось, что администрация Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.
Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.
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ОБСЕГуантанамо (город)Дональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденКубаООНСШАВ мире
 
 
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