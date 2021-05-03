https://ria.ru/20210503/golodanie-1731042635.html

Российский блогер умер после 40 дней голодания

Российский блогер умер после 40 дней голодания

Российский блогер Виталий Выграновский умер после 40-дневного голодания. Об этом сообщает НТВ. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T23:22

2021-05-03T23:22

2021-05-03T23:22

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский блогер Виталий Выграновский умер после 40-дневного голодания. Об этом сообщает НТВ.Мужчина вел канал на YouTube, где утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды. Выграновский начал эксперимент в марте в Москве. На десятый день ему стало плохо, его начала "раздражать атмосфера города", поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать. По его словам, на двадцатый день он почувствовал "полное очищение". При этом блогер сообщил, что он похудел и у него нет больше сил на физическую активность. Выграновский продолжил эксперимент и на 35-й день, несмотря на то, что ощущал "предсмертное состояние".Позднее его знакомые написали в социальных сетях, что Выграновский умер "на выходе из сухого голодания". Точная причина смерти мужчины пока неизвестна.

https://ria.ru/20210427/sud-1730196830.html

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здоровье, youtube, нтв (телеканал), абхазия, москва, общество