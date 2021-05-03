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Российский блогер умер после 40 дней голодания
Российский блогер умер после 40 дней голодания
Российский блогер Виталий Выграновский умер после 40-дневного голодания. Об этом сообщает НТВ. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T23:22
2021-05-03T23:22
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский блогер Виталий Выграновский умер после 40-дневного голодания. Об этом сообщает НТВ.Мужчина вел канал на YouTube, где утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды. Выграновский начал эксперимент в марте в Москве. На десятый день ему стало плохо, его начала "раздражать атмосфера города", поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать. По его словам, на двадцатый день он почувствовал "полное очищение". При этом блогер сообщил, что он похудел и у него нет больше сил на физическую активность. Выграновский продолжил эксперимент и на 35-й день, несмотря на то, что ощущал "предсмертное состояние".Позднее его знакомые написали в социальных сетях, что Выграновский умер "на выходе из сухого голодания". Точная причина смерти мужчины пока неизвестна.
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здоровье, youtube, нтв (телеканал), абхазия, москва, общество

Российский блогер умер после 40 дней голодания

23:22 03.05.2021
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский блогер Виталий Выграновский умер после 40-дневного голодания. Об этом сообщает НТВ.
Мужчина вел канал на YouTube, где утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды.
Выграновский начал эксперимент в марте в Москве. На десятый день ему стало плохо, его начала "раздражать атмосфера города", поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать. По его словам, на двадцатый день он почувствовал "полное очищение". При этом блогер сообщил, что он похудел и у него нет больше сил на физическую активность. Выграновский продолжил эксперимент и на 35-й день, несмотря на то, что ощущал "предсмертное состояние".
"Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка", — сказал он.
Позднее его знакомые написали в социальных сетях, что Выграновский умер "на выходе из сухого голодания". Точная причина смерти мужчины пока неизвестна.
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