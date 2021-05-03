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В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города
В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, так как он нарушает... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:21
2021-05-03T10:21
геннадий труханов
одесса
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КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, так как он нарушает языковой закон.На прошлой неделе языковой омбудсмен опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. В документе говорится, что одним из нарушений является то, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция "Песня об Одессе" из советской оперетты "Белая акация"."Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета - я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя - это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой - это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать", - заявил Креминь в комментарии изданию "Страна.ua".Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного и заявил, что данное решение будет рассматриваться в соответствии с процедурой.Два года назад, 25 апреля 2019 года, на Украине был принят Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.
https://ria.ru/20210502/odessa-1730712333.html
https://ria.ru/20210503/zelenskiy-1730971490.html
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геннадий труханов, одесса, украина, в мире

В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города

10:21 03.05.2021
 
CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the GreatПамятник основателям Одессы
Памятник основателям Одессы - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great
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КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, так как он нарушает языковой закон.
На прошлой неделе языковой омбудсмен опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. В документе говорится, что одним из нарушений является то, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция "Песня об Одессе" из советской оперетты "Белая акация".
"Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета - я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя - это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой - это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать", - заявил Креминь в комментарии изданию "Страна.ua".
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Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного и заявил, что данное решение будет рассматриваться в соответствии с процедурой.
"Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен. Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых 2/3 голосов депутатского корпуса. А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: "Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость", - заявил Труханов в комментарии "Стране".
Два года назад, 25 апреля 2019 года, на Украине был принят Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.
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