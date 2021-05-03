https://ria.ru/20210503/gimn-1730974587.html

В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города

В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, так как он нарушает... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T10:21

2021-05-03T10:21

2021-05-03T10:21

геннадий труханов

одесса

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КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, так как он нарушает языковой закон.На прошлой неделе языковой омбудсмен опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. В документе говорится, что одним из нарушений является то, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция "Песня об Одессе" из советской оперетты "Белая акация"."Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета - я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя - это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой - это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать", - заявил Креминь в комментарии изданию "Страна.ua".Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного и заявил, что данное решение будет рассматриваться в соответствии с процедурой.Два года назад, 25 апреля 2019 года, на Украине был принят Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.

https://ria.ru/20210502/odessa-1730712333.html

https://ria.ru/20210503/zelenskiy-1730971490.html

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геннадий труханов, одесса, украина, в мире