Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС
11:56 03.05.2021 (обновлено: 14:49 03.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в странах, откуда будут прибывать туристы.
Планируется разрешить въезд не только из стран с хорошей эпидемиологической обстановкой, а всем, кто полностью привился минимум за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть одобрена европейским регулятором.
"Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях", — говорится в предложении Еврокомиссии.
Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson & Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).
Российский препарат "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств. Ранее в ЕМА сообщили, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, решения стоит ожидать в мае.