https://ria.ru/20210503/evrokomissiya-1730982391.html

Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС

Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС

Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в странах, откуда будут прибывать туристы. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T11:56

2021-05-03T11:56

2021-05-03T14:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в странах, откуда будут прибывать туристы.Планируется разрешить въезд не только из стран с хорошей эпидемиологической обстановкой, а всем, кто полностью привился минимум за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть одобрена европейским регулятором."Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях", — говорится в предложении Еврокомиссии.Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson & Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).Российский препарат "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств. Ранее в ЕМА сообщили, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, решения стоит ожидать в мае.

https://ria.ru/20210430/peremeschenie-1730781020.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, еврокомиссия, евросоюз, в мире