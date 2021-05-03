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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/evrokomissiya-1730982391.html
Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС
Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС
Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в странах, откуда будут прибывать туристы. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:56
2021-05-03T14:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в странах, откуда будут прибывать туристы.Планируется разрешить въезд не только из стран с хорошей эпидемиологической обстановкой, а всем, кто полностью привился минимум за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть одобрена европейским регулятором."Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях", — говорится в предложении Еврокомиссии.Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson &amp; Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).Российский препарат "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств. Ранее в ЕМА сообщили, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, решения стоит ожидать в мае.
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коронавирус covid-19, воз, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС

11:56 03.05.2021 (обновлено: 14:49 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в странах, откуда будут прибывать туристы.
Планируется разрешить въезд не только из стран с хорошей эпидемиологической обстановкой, а всем, кто полностью привился минимум за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть одобрена европейским регулятором.
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"Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях", — говорится в предложении Еврокомиссии.
Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson & Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).
Российский препарат "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств. Ранее в ЕМА сообщили, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, решения стоит ожидать в мае.
 
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