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Под Екатеринбургом потушили загоревшиеся после ДТП фуры
Под Екатеринбургом потушили загоревшиеся после ДТП фуры
Возгорание трех грузовиков после ДТП на 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Свердловской... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T21:08
2021-05-03T21:08
авто
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Возгорание трех грузовиков после ДТП на 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Свердловской области.По данным ГУМЧС, сообщение о ДТП поступило в 18.35 (16.35 мск). При столкновении трех грузовых автомобилей произошло последующее возгорание фур. Одна из них перевозила опасный груз - алюминиевую пудру. Существовала угроза взрыва. В 19.02 (17.02 мск) на расстоянии 100 метров от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Продолжали гореть фура и молоковоз. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. В 19.30 (17.30 мск) пожар был локализован. Пострадавших нет."В 21.10 (19.10 мск) пожар с тремя фурами на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге ликвидирован. Пожарные проводят засыпку грунтом локальных очагов возгорания бочек с алюминиевой пудрой. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда оказывают помощь Росавтодору в восстановлении движения автомобилей в сторону Екатеринбурга. Для этого спасатели сделали пропил в отбойнике, чтобы направить поток машин по одной полосе встречного движения", - говорится в сообщении.В ликвидации последствий происшествия были задействованы восемь единиц техники, 23 человека личного состава, уточняет ГУМЧС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/avariya-1602147040.html
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авто, федеральное дорожное агентство (росавтодор), свердловская область, екатеринбург, происшествия

Под Екатеринбургом потушили загоревшиеся после ДТП фуры

21:08 03.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Возгорание трех грузовиков после ДТП на 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Свердловской области.
По данным ГУМЧС, сообщение о ДТП поступило в 18.35 (16.35 мск). При столкновении трех грузовых автомобилей произошло последующее возгорание фур. Одна из них перевозила опасный груз - алюминиевую пудру. Существовала угроза взрыва. В 19.02 (17.02 мск) на расстоянии 100 метров от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Продолжали гореть фура и молоковоз. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. В 19.30 (17.30 мск) пожар был локализован. Пострадавших нет.
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"В 21.10 (19.10 мск) пожар с тремя фурами на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге ликвидирован. Пожарные проводят засыпку грунтом локальных очагов возгорания бочек с алюминиевой пудрой. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда оказывают помощь Росавтодору в восстановлении движения автомобилей в сторону Екатеринбурга. Для этого спасатели сделали пропил в отбойнике, чтобы направить поток машин по одной полосе встречного движения", - говорится в сообщении.
В ликвидации последствий происшествия были задействованы восемь единиц техники, 23 человека личного состава, уточняет ГУМЧС.
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