https://ria.ru/20210503/dtp-1731033654.html

Под Екатеринбургом потушили загоревшиеся после ДТП фуры

Под Екатеринбургом потушили загоревшиеся после ДТП фуры

Возгорание трех грузовиков после ДТП на 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Свердловской... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T21:08

2021-05-03T21:08

2021-05-03T21:08

авто

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Возгорание трех грузовиков после ДТП на 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Свердловской области.По данным ГУМЧС, сообщение о ДТП поступило в 18.35 (16.35 мск). При столкновении трех грузовых автомобилей произошло последующее возгорание фур. Одна из них перевозила опасный груз - алюминиевую пудру. Существовала угроза взрыва. В 19.02 (17.02 мск) на расстоянии 100 метров от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Продолжали гореть фура и молоковоз. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. В 19.30 (17.30 мск) пожар был локализован. Пострадавших нет."В 21.10 (19.10 мск) пожар с тремя фурами на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге ликвидирован. Пожарные проводят засыпку грунтом локальных очагов возгорания бочек с алюминиевой пудрой. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда оказывают помощь Росавтодору в восстановлении движения автомобилей в сторону Екатеринбурга. Для этого спасатели сделали пропил в отбойнике, чтобы направить поток машин по одной полосе встречного движения", - говорится в сообщении.В ликвидации последствий происшествия были задействованы восемь единиц техники, 23 человека личного состава, уточняет ГУМЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/avariya-1602147040.html

https://ria.ru/20210422/dtp-1729545521.html

свердловская область

екатеринбург

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авто, федеральное дорожное агентство (росавтодор), свердловская область, екатеринбург, происшествия