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Девять человек пострадали в ДТП в Астраханской области
Девять человек пострадали в ДТП в Астраханской области
Девять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в Астраханской области, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T19:00
2021-05-03T19:00
2021-05-03T19:00
россия
авто
volkswagen group
kia rio
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Девять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в Астраханской области, сообщает УМВД России по региону.Авария произошла в понедельник днем на федеральной трассе Р-22 "Каспий" между селами Поды и Старица. Водитель автомобиля Volkswagen во время обгона грузовика выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Kia Rio."По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водители и семь пассажиров обоих транспортных средств. Все они были доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении. В их числе двое детей предполагаемой виновницы аварии – трехлетний мальчик и его сестра, у них диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма. Две женщины, находившиеся в салоне второй иномарки, доставлены в реанимацию.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, авто, volkswagen group, kia rio, астраханская область, происшествия