https://ria.ru/20210503/dtp-1730960004.html

В Кот-д'Ивуаре столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли 17 человек

В Кот-д'Ивуаре столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 14 получили ранения при столкновении грузовика с микроавтобусом в центральной части Кот-д'Ивуара, передает агентство... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T05:40

2021-05-03T05:40

2021-05-03T05:40

кот-д'ивуар

дтп

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 14 получили ранения при столкновении грузовика с микроавтобусом в центральной части Кот-д'Ивуара, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в службе безопасности страны.Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье днем. Пострадавших госпитализировали.Причины ДТП еще выясняют.

https://ria.ru/20210407/dtp-1727114815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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