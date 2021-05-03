https://ria.ru/20210503/dtp-1730960004.html
В Кот-д'Ивуаре столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли 17 человек
В Кот-д'Ивуаре столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли, еще 14 получили ранения при столкновении грузовика с микроавтобусом в центральной части Кот-д'Ивуара, передает агентство... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T05:40
2021-05-03T05:40
2021-05-03T05:40
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 14 получили ранения при столкновении грузовика с микроавтобусом в центральной части Кот-д'Ивуара, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в службе безопасности страны.Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье днем. Пострадавших госпитализировали.Причины ДТП еще выясняют.
https://ria.ru/20210407/dtp-1727114815.html
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