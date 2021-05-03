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Пушилин напомнил о восьми тысячах исков от пострадавших в Донбассе
Пушилин напомнил о восьми тысячах исков от пострадавших в Донбассе
Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд не спешат разбираться с 8 тысячами дел пострадавших в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:15
2021-05-03T11:26
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
европейский суд по правам человека
международный уголовный суд
минск
оон
в мире
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд не спешат разбираться с 8 тысячами дел пострадавших в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Что касается ЕСПЧ, то с 2015 года было направлено 5,5 тысячи дел от пострадавших жителей Донецкой народной республики. Что касается МУСа, то туда направлено 2600 дел на данный момент", - заявил Пушилин.При этом, по его словам, пока нельзя сказать, что часть из поданных исков уже рассматривается."Начата определенная переписка, но она очень замедленна, потому что пока конфликт не закончен, данные инстанции пока не спешат в этом разбираться. Не спешат, мы это видим и отчасти даже понимаем. Вот когда полностью мы придем к тому моменту, когда можно будет разобраться с каждым военным преступником - кто начинал конфликт, кто отдавал приказы, под чьей подписью есть кровь тысяч и тысяч жителей Донбасса, - вот тогда придет время и тем искам, которые поданы в данную инстанцию", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным &gt;&gt;
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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, европейский суд по правам человека, международный уголовный суд, минск, оон, в мире

Пушилин напомнил о восьми тысячах исков от пострадавших в Донбассе

10:15 03.05.2021 (обновлено: 11:26 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин выступает на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин выступает на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд не спешат разбираться с 8 тысячами дел пострадавших в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Что касается ЕСПЧ, то с 2015 года было направлено 5,5 тысячи дел от пострадавших жителей Донецкой народной республики. Что касается МУСа, то туда направлено 2600 дел на данный момент", - заявил Пушилин.
При этом, по его словам, пока нельзя сказать, что часть из поданных исков уже рассматривается.
"Начата определенная переписка, но она очень замедленна, потому что пока конфликт не закончен, данные инстанции пока не спешат в этом разбираться. Не спешат, мы это видим и отчасти даже понимаем. Вот когда полностью мы придем к тому моменту, когда можно будет разобраться с каждым военным преступником - кто начинал конфликт, кто отдавал приказы, под чьей подписью есть кровь тысяч и тысяч жителей Донбасса, - вот тогда придет время и тем искам, которые поданы в данную инстанцию", - добавил он.
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
03:12
Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕвропейский суд по правам человекаМеждународный уголовный судМинскООНВ мире
 
 
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