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Экономист назвал условие обрушения доллара
Экономист назвал условие обрушения доллара
Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие, при котором американская валюта рухнет. Об этом он рассказал "Вечерней... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T19:23
2021-05-03T19:23
2021-05-03T21:08
андрей колганов
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сша
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Названо условие обрушения доллара
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие, при котором американская валюта рухнет. Об этом он рассказал "Вечерней Москве".По словам эксперта, отказ России от доллара, скорее всего, не повлияет на его судьбу.Вместе с тем у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Европейского союза, Китая, Индии и Бразилии, отметил специалист.Он добавил, что переход стран на взаимные расчеты в национальных валютах также может ударить по США. Конкурентом доллару в качестве резервного платежного средства может стать китайский юань или валюты других государств, подытожил экономист.
https://ria.ru/20210425/rubl-1729871770.html
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андрей колганов, россия, бразилия, сша, доллар, рубль, экономика