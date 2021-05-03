https://ria.ru/20210503/dollar-1731025017.html

Экономист назвал условие обрушения доллара

Экономист назвал условие обрушения доллара

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие, при котором американская валюта рухнет. Об этом он рассказал "Вечерней... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T19:23

2021-05-03T19:23

2021-05-03T21:08

андрей колганов

россия

бразилия

сша

доллар

рубль

экономика

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Названо условие обрушения доллара

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие, при котором американская валюта рухнет. Об этом он рассказал "Вечерней Москве".По словам эксперта, отказ России от доллара, скорее всего, не повлияет на его судьбу.Вместе с тем у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Европейского союза, Китая, Индии и Бразилии, отметил специалист.Он добавил, что переход стран на взаимные расчеты в национальных валютах также может ударить по США. Конкурентом доллару в качестве резервного платежного средства может стать китайский юань или валюты других государств, подытожил экономист.

https://ria.ru/20210425/rubl-1729871770.html

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андрей колганов, россия, бразилия, сша, доллар, рубль, экономика