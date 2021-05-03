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Захарова заявила о сомнениях в надежности долларовых транзакций
Захарова заявила о сомнениях в надежности долларовых транзакций
Действия Вашингтона сегодня повышают сомнения в надежности долларовых транзакций, в этих условиях задача укрепления независимости и устойчивости финансовой... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:46
2021-05-03T15:46
2021-05-03T15:46
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цены на нефть
мария захарова
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Действия Вашингтона сегодня повышают сомнения в надежности долларовых транзакций, в этих условиях задача укрепления независимости и устойчивости финансовой системы любого государства к внешним угрозам становится все более приоритетной, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Демонстрируемый сегодня Вашингтоном санкционный "волюнтаризм" еще больше повышает сомнения в надежности долларовых транзакций. В этих условиях задача укрепления независимости и устойчивости финансовой системы любого государства к внешним угрозам становится все более приоритетной", - отметила Захарова в интервью телеканалу Russia Today.Представитель МИД напомнила, что дискуссия о необходимости снижения зависимости от доллара как ведущей мировой валюты – вопрос уже как минимум последних 10 лет. "Еще потрясения на американском финансовом рынке и последовавший мировой финансово-экономический кризис обострили проблему уязвимости глобальной экономики от долларового господства и поставили под сомнение устойчивость мировой валютной системы, основанной на лидерстве одной национальной денежной единицы", - добавила Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/swift-1731004710.html
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россия, цены на нефть, мария захарова, вашингтон (город), экономика