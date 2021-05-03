https://ria.ru/20210503/dollar-1730794343.html

Аналитик Сергей Дроздов объяснил опасность покупки долларов

Аналитик Сергей Дроздов объяснил опасность покупки долларов

В странах, принявших курс на дедолларизацию, вовсе не запрещается инвестировать средства в долларовые активы или держать свои сбережения в долларах. Тем не... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T01:15

2021-05-03T01:15

2021-05-03T07:14

россия

сергей дроздов

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В странах, принявших курс на дедолларизацию, вовсе не запрещается инвестировать средства в долларовые активы или держать свои сбережения в долларах. Тем не менее, риски вложений в американскую валюту существуют, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.По словам аналитика, для курса американской валюты гораздо большую угрозу представляют массированные вливания денег, инициируемые администрацией Байдена, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета. "Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество", — предполагает Дроздов.

https://ria.ru/20210425/dollar-1729728393.html

россия

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2021

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россия, сергей дроздов, доллар, рубль, экономика