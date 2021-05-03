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Аналитик Сергей Дроздов объяснил опасность покупки долларов
Аналитик Сергей Дроздов объяснил опасность покупки долларов
В странах, принявших курс на дедолларизацию, вовсе не запрещается инвестировать средства в долларовые активы или держать свои сбережения в долларах. Тем не... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T01:15
2021-05-03T07:14
россия
сергей дроздов
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В странах, принявших курс на дедолларизацию, вовсе не запрещается инвестировать средства в долларовые активы или держать свои сбережения в долларах. Тем не менее, риски вложений в американскую валюту существуют, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.По словам аналитика, для курса американской валюты гораздо большую угрозу представляют массированные вливания денег, инициируемые администрацией Байдена, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета. "Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество", — предполагает Дроздов.
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россия, сергей дроздов, доллар, рубль, экономика

Аналитик Сергей Дроздов объяснил опасность покупки долларов

01:15 03.05.2021 (обновлено: 07:14 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В странах, принявших курс на дедолларизацию, вовсе не запрещается инвестировать средства в долларовые активы или держать свои сбережения в долларах. Тем не менее, риски вложений в американскую валюту существуют, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.
"Каких-то сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов опасаться оснований нет. Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей", — делится точкой зрения эксперт.
По словам аналитика, для курса американской валюты гораздо большую угрозу представляют массированные вливания денег, инициируемые администрацией Байдена, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета.
"Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество", — предполагает Дроздов.
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