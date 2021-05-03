https://ria.ru/20210503/dogovor-1730955357.html

Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу

Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с "Известиями"... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T01:43

2021-05-03T01:43

2021-05-03T01:43

константин гаврилов

россия

договор по открытому небу

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с "Известиями" заявил, что Москва не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если Вашингтон вновь начнет участвовать в соглашении.Он добавил, что, как ожидается, в ближайшие дни правительство представит Владимиру Путину законопроект о денонсации договора, после чего документ поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания. Затем Москва передаст официальную ноту о выходе из ДОН депозитариям договора — Венгрии и Канаде."Затем начнется шестимесячный срок, предшествующий нашему фактическому выходу из договора. Под председательством депозитариев состоится чрезвычайная конференция государств-участников, на которой будут рассмотрены причины и возможные последствия нашего решения для сообщества открытого неба", — пояснил Гаврилов.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Соглашение стало одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 государствам-участникам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. США в мае прошлого года запустили процедуру выхода из ДОН, завершившуюся 22 ноября.МИД России 15 января объявил о начале внутригосударственных процедур по выходу из соглашения. В министерстве отметили, что после отказа Соединенных Штатов от участия в договоре "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из ДОН, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям.

https://ria.ru/20210419/patrushev-1728997616.html

https://ria.ru/20210406/don-1595092986.html

россия

москва

сша

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константин гаврилов, россия, договор по открытому небу, владимир путин, москва, сша, в мире