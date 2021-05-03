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Глава ДНР высказался о возможности встречи с Зеленским
Глава ДНР высказался о возможности встречи с Зеленским
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T06:02
2021-05-03T11:23
алексей резников
владимир зеленский
москва
оон
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили с ним на связь.При этом Пушилин подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта."Мало того, что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом", — добавил политик.По его словам, последние месяцы показали, что обстановка в регионе снова может усугубиться. Пушилин отметил, что представители ДНР и ЛНР со своей стороны "сделали максимум возможного" для диалога с Киевом.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также уточняли, что не собираются ни на кого нападать.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным &gt;&gt;
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"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе
"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе
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алексей резников, владимир зеленский, москва, оон, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире

Глава ДНР высказался о возможности встречи с Зеленским

06:02 03.05.2021 (обновлено: 11:23 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили с ним на связь.
При этом Пушилин подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта.
"Мало того, что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом", — добавил политик.
По его словам, последние месяцы показали, что обстановка в регионе снова может усугубиться. Пушилин отметил, что представители ДНР и ЛНР со своей стороны "сделали максимум возможного" для диалога с Киевом.

"Я и (глава ЛНР. — Прим. ред.) Леонид Иванович (Пасечник. — Прим. ред.) предложили: хотите — на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем (Зеленскому. — Прим. ред.), страшно может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину", — пояснил собеседник агентства.

Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.
В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также уточняли, что не собираются ни на кого нападать.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
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