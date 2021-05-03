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Глава ДНР высказался о возможности встречи с Зеленским

Глава ДНР высказался о возможности встречи с Зеленским

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T06:02

2021-05-03T06:02

2021-05-03T11:23

алексей резников

владимир зеленский

москва

оон

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили с ним на связь.При этом Пушилин подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта."Мало того, что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом", — добавил политик.По его словам, последние месяцы показали, что обстановка в регионе снова может усугубиться. Пушилин отметил, что представители ДНР и ЛНР со своей стороны "сделали максимум возможного" для диалога с Киевом.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также уточняли, что не собираются ни на кого нападать.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>

https://ria.ru/20210503/mirotvortsy-1730957885.html

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"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе "Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе 2021-05-03T06:02 true PT1M52S

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алексей резников, владимир зеленский, москва, оон, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире