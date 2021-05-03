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Постпред России встретился с генсеками внешнеполитической службы ЕС и ЕК
Постпред России встретился с генсеками внешнеполитической службы ЕС и ЕК
Россия готова работать над улучшением нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем, говорится в пресс-релизе постоянного представительства... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T19:37
2021-05-03T19:41
давид сассоли
европейская внешнеполитическая служба
илзе юхансоне
здоровье - общество
еврокомиссия
россия
владимир чижов
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Россия готова работать над улучшением нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем, говорится в пресс-релизе постоянного представительства РФ при Евросоюзе.В понедельник прошла встреча постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне."В ходе беседы обсуждалось нынешнее состояние отношений России и Евросоюза. Стороны выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению", - говорится в релизе.Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза."Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе", - сообщает постпредство.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.ЕС осудил это решение, назвал его безосновательным.В связи с этой ситуацией Чижов был вызван в структуры власти Евросоюза, сообщал ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
https://ria.ru/20210503/sanktsii-1731024562.html
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давид сассоли, европейская внешнеполитическая служба, илзе юхансоне, здоровье - общество, еврокомиссия, россия, владимир чижов, брюссель, евросоюз, москва, в мире

Постпред России встретился с генсеками внешнеполитической службы ЕС и ЕК

19:37 03.05.2021 (обновлено: 19:41 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Россия готова работать над улучшением нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем, говорится в пресс-релизе постоянного представительства РФ при Евросоюзе.
В понедельник прошла встреча постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне.
"В ходе беседы обсуждалось нынешнее состояние отношений России и Евросоюза. Стороны выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению", - говорится в релизе.
Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза.
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"Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе", - сообщает постпредство.
В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
ЕС осудил это решение, назвал его безосновательным.
В связи с этой ситуацией Чижов был вызван в структуры власти Евросоюза, сообщал ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
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