https://ria.ru/20210503/chizhov-1731026260.html

Постпред России встретился с генсеками внешнеполитической службы ЕС и ЕК

Постпред России встретился с генсеками внешнеполитической службы ЕС и ЕК

Россия готова работать над улучшением нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем, говорится в пресс-релизе постоянного представительства... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T19:37

2021-05-03T19:37

2021-05-03T19:41

давид сассоли

европейская внешнеполитическая служба

илзе юхансоне

здоровье - общество

еврокомиссия

россия

владимир чижов

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Россия готова работать над улучшением нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем, говорится в пресс-релизе постоянного представительства РФ при Евросоюзе.В понедельник прошла встреча постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне."В ходе беседы обсуждалось нынешнее состояние отношений России и Евросоюза. Стороны выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению", - говорится в релизе.Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза."Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе", - сообщает постпредство.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.ЕС осудил это решение, назвал его безосновательным.В связи с этой ситуацией Чижов был вызван в структуры власти Евросоюза, сообщал ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.

https://ria.ru/20210503/sanktsii-1731024562.html

https://ria.ru/20210503/vysylka-1731025296.html

россия

брюссель

москва

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давид сассоли, европейская внешнеполитическая служба, илзе юхансоне, здоровье - общество, еврокомиссия, россия, владимир чижов, брюссель, евросоюз, москва, в мире