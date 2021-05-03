Постпред России встретился с генсеками внешнеполитической службы ЕС и ЕК
19:37 03.05.2021 (обновлено: 19:41 03.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
В понедельник прошла встреча постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне.
"В ходе беседы обсуждалось нынешнее состояние отношений России и Евросоюза. Стороны выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению", - говорится в релизе.
Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза.
"Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе", - сообщает постпредство.
В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
ЕС осудил это решение, назвал его безосновательным.
В связи с этой ситуацией Чижов был вызван в структуры власти Евросоюза, сообщал ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.