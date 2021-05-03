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В Швеции призвали ввести меры против российских дипломатов ради Чехии
В Швеции призвали ввести меры против российских дипломатов ради Чехии
Шведский депутат Ханс Валльмарк призвал министра иностранных дел Анн Линде ввести ограничительные меры против России в знак солидарности с Чехией, сообщил RT. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:54
2021-05-03T11:10
россия
анн линде (мид швеции)
милош земан
мид швеции
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шведский депутат Ханс Валльмарк призвал министра иностранных дел Анн Линде ввести ограничительные меры против России в знак солидарности с Чехией, сообщил RT.В обращении к главе внешнеполитического ведомства депутат отметил, что Стокгольм отреагировал на дипломатический скандал "сдержанно" и не спешит удовлетворять просьбы Праги о проведении "коллективной акции солидарности" против Москвы."Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий внутри ЕС в этой области", — подчеркнул парламентарий.Накануне российский МИД опубликовал имена восьми граждан стран Евросоюза, которым запретили въезд в Россию. В список вошли, в том числе, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.МИД Швеции выразил протест российскому послу. Стокгольм считает, что ограничения "не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы".На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на введенные ЕС санкции против шести россиян 2 и 22 марта. В список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Власти Чехии также в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.В Москве все обвинения отвергли, назвав их абсурдными и голословными.
https://ria.ru/20210503/chekhiya-1730956316.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/chekhiya-1730936482.html
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россия, анн линде (мид швеции), милош земан, мид швеции, москва, чехия, в мире

В Швеции призвали ввести меры против российских дипломатов ради Чехии

09:54 03.05.2021 (обновлено: 11:10 03.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шведский депутат Ханс Валльмарк призвал министра иностранных дел Анн Линде ввести ограничительные меры против России в знак солидарности с Чехией, сообщил RT.
В обращении к главе внешнеполитического ведомства депутат отметил, что Стокгольм отреагировал на дипломатический скандал "сдержанно" и не спешит удовлетворять просьбы Праги о проведении "коллективной акции солидарности" против Москвы.
"Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий внутри ЕС в этой области", — подчеркнул парламентарий.
Накануне российский МИД опубликовал имена восьми граждан стран Евросоюза, которым запретили въезд в Россию. В список вошли, в том числе, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.
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МИД Швеции выразил протест российскому послу. Стокгольм считает, что ограничения "не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы".
На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на введенные ЕС санкции против шести россиян 2 и 22 марта. В список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
Власти Чехии также в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.
В Москве все обвинения отвергли, назвав их абсурдными и голословными.
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