https://ria.ru/20210503/chekhiya-1730970778.html

В Швеции призвали ввести меры против российских дипломатов ради Чехии

В Швеции призвали ввести меры против российских дипломатов ради Чехии

Шведский депутат Ханс Валльмарк призвал министра иностранных дел Анн Линде ввести ограничительные меры против России в знак солидарности с Чехией, сообщил RT. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T09:54

2021-05-03T09:54

2021-05-03T11:10

россия

анн линде (мид швеции)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шведский депутат Ханс Валльмарк призвал министра иностранных дел Анн Линде ввести ограничительные меры против России в знак солидарности с Чехией, сообщил RT.В обращении к главе внешнеполитического ведомства депутат отметил, что Стокгольм отреагировал на дипломатический скандал "сдержанно" и не спешит удовлетворять просьбы Праги о проведении "коллективной акции солидарности" против Москвы."Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий внутри ЕС в этой области", — подчеркнул парламентарий.Накануне российский МИД опубликовал имена восьми граждан стран Евросоюза, которым запретили въезд в Россию. В список вошли, в том числе, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.МИД Швеции выразил протест российскому послу. Стокгольм считает, что ограничения "не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы".На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на введенные ЕС санкции против шести россиян 2 и 22 марта. В список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Власти Чехии также в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.В Москве все обвинения отвергли, назвав их абсурдными и голословными.

https://ria.ru/20210503/chekhiya-1730956316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/chekhiya-1730936482.html

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чехия

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