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Премьер Чехии убедил главу Минюста в своей версии взрывов в Врбетице
Премьер Чехии убедил главу Минюста в своей версии взрывов в Врбетице
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал главу минюста Марию Бенешову и обсудил с нею ситуацию, связанную с версиями о взрывах в Врбетице, заявил глава... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T02:06
2021-05-03T07:24
россия
ян гамачек
андрей бабиш
москва
чехия
прага
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ПРАГА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал главу минюста Марию Бенешову и обсудил с нею ситуацию, связанную с версиями о взрывах в Врбетице, заявил глава правительства республики Чешскому ТВ.Бенешова 29 апреля заявила, что существует больше двух версий инцидента 2014 года. По словам чиновницы, этот вопрос обсуждали на заседании правительства, в результате которого у нее сложилось мнение, схожее с позицией президента Милоша Земана. При этом министр подчеркнула, что видела только сообщение контрразведки, а к "живым" материалам расследования никто не имеет доступа. По ее мнению, могут существовать три версии случившегося. Впоследствии первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек заявил, что премьер намерен вызвать министра юстиции для беседы.Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.В Москве все обвинения со стороны Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными.В то же время Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В телеобращении глава государства, в частности, заявил, что расследование продолжается и в деле существуют две версии — непрофессиональное обращение со взрывчаткой работниками складов и организация взрывов иностранной спецслужбой.Земан призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Он заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то Москва должна будет заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".
https://ria.ru/20210502/uvolit-1730935516.html
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россия, ян гамачек, андрей бабиш, москва, чехия, прага, в мире

Премьер Чехии убедил главу Минюста в своей версии взрывов в Врбетице

02:06 03.05.2021 (обновлено: 07:24 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал главу минюста Марию Бенешову и обсудил с нею ситуацию, связанную с версиями о взрывах в Врбетице, заявил глава правительства республики Чешскому ТВ.
Бенешова 29 апреля заявила, что существует больше двух версий инцидента 2014 года. По словам чиновницы, этот вопрос обсуждали на заседании правительства, в результате которого у нее сложилось мнение, схожее с позицией президента Милоша Земана. При этом министр подчеркнула, что видела только сообщение контрразведки, а к "живым" материалам расследования никто не имеет доступа. По ее мнению, могут существовать три версии случившегося. Впоследствии первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек заявил, что премьер намерен вызвать министра юстиции для беседы.

"Я пригласил госпожу министра Бенешову, мы обсудили с нею инцидент во Врбетице. В итоге мы сошлись в том, что актуально существует только одна версия", — сказал Бабиш.

Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.
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В Москве все обвинения со стороны Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными.
В то же время Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В телеобращении глава государства, в частности, заявил, что расследование продолжается и в деле существуют две версии — непрофессиональное обращение со взрывчаткой работниками складов и организация взрывов иностранной спецслужбой.
Земан призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Он заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то Москва должна будет заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".
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