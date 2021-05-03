https://ria.ru/20210503/blokada-1731025924.html

Украине предрекли разрушительный ответ России на блокаду Крыма

Украине предрекли разрушительный ответ России на блокаду Крыма

Россия в любой момент может обрушить любую отрасль украинской экономики в ответ на водную блокаду Крыма, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко в... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T19:36

2021-05-03T19:36

2021-05-03T21:20

россия

евгений червоненко

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601929236_0:270:3076:2000_1920x0_80_0_0_0e3d48e3e688a65938ced70ca2f5c1db.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия в любой момент может обрушить любую отрасль украинской экономики в ответ на водную блокаду Крыма, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко в эфире канала "Наш". "Один вице-премьер недавно заявил: "Даже если русские захватят канал, они воды не получат". Как вы хотите разговаривать?" — спросил он.По словам Червоненко, хотя Киев пытается обозначить вопрос водоснабжения Крыма как некую красную линию, именно Украина нарушает международное право, лишая людей воды. Политик заявил, что действия властей подпадают под понятие геноцида — экологического и гуманитарного. Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев полностью перекрыл канал.Воду для Крыма добывали из подземных источников и за счет водохранилищ естественного наполнения, но за последний год те существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате на полуострове ввели режимную подачу воды, а водоснабжение Симферополя переориентировали в основном на артезианские источники. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на решение этой проблемы направили около 50 миллиардов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее объявил, что пресную воду для региона обнаружили под дном Азовского моря.

https://ria.ru/20210428/krym-1730236949.html

https://ria.ru/20210422/krym-1729434356.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений червоненко, республика крым, украина, в мире