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Украине предрекли разрушительный ответ России на блокаду Крыма
Украине предрекли разрушительный ответ России на блокаду Крыма
Россия в любой момент может обрушить любую отрасль украинской экономики в ответ на водную блокаду Крыма, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко в... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T19:36
2021-05-03T21:20
россия
евгений червоненко
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия в любой момент может обрушить любую отрасль украинской экономики в ответ на водную блокаду Крыма, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко в эфире канала "Наш". "Один вице-премьер недавно заявил: "Даже если русские захватят канал, они воды не получат". Как вы хотите разговаривать?" — спросил он.По словам Червоненко, хотя Киев пытается обозначить вопрос водоснабжения Крыма как некую красную линию, именно Украина нарушает международное право, лишая людей воды. Политик заявил, что действия властей подпадают под понятие геноцида — экологического и гуманитарного. Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев полностью перекрыл канал.Воду для Крыма добывали из подземных источников и за счет водохранилищ естественного наполнения, но за последний год те существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате на полуострове ввели режимную подачу воды, а водоснабжение Симферополя переориентировали в основном на артезианские источники. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на решение этой проблемы направили около 50 миллиардов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее объявил, что пресную воду для региона обнаружили под дном Азовского моря.
https://ria.ru/20210428/krym-1730236949.html
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россия, евгений червоненко, республика крым, украина, в мире

Украине предрекли разрушительный ответ России на блокаду Крыма

19:36 03.05.2021 (обновлено: 21:20 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталия Назарук / Перейти в фотобанкВодозабор на реке Бельбек в Крыму
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Наталия Назарук
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия в любой момент может обрушить любую отрасль украинской экономики в ответ на водную блокаду Крыма, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко в эфире канала "Наш".
"Один вице-премьер недавно заявил: "Даже если русские захватят канал, они воды не получат". Как вы хотите разговаривать?" — спросил он.
По словам Червоненко, хотя Киев пытается обозначить вопрос водоснабжения Крыма как некую красную линию, именно Украина нарушает международное право, лишая людей воды. Политик заявил, что действия властей подпадают под понятие геноцида — экологического и гуманитарного.
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"Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок? Любым путем — от электроэнергии. Качнут Белорусскую атомную (электростанцию. — Прим. ред.), и здесь все ляжет", — предупредил экс-депутат.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев полностью перекрыл канал.
Воду для Крыма добывали из подземных источников и за счет водохранилищ естественного наполнения, но за последний год те существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате на полуострове ввели режимную подачу воды, а водоснабжение Симферополя переориентировали в основном на артезианские источники.
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РоссияЕвгений ЧервоненкоРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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