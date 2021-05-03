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Блинкен заявил, что Байден обсудит с Путиным стабилизацию отношений
Блинкен заявил, что Байден обсудит с Путиным стабилизацию отношений
Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и не ищет эскалации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T20:28
2021-05-03T21:54
россия
цены на нефть
энтони блинкен
джо байден
владимир путин
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и не ищет эскалации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Если Россия будет двигаться в этом направлении, то мы тоже будем. Думаю, у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", — сказал он на пресс-конференции в Лондоне.Блинкен напомнил, что, несмотря на "глубокие противоречия", США и Россия смогли продлить стратегический договор СНВ-3."Мы будем искать и другие возможности (сотрудничества. — Прим. ред.), но &lt;…&gt; это будет результатом того, что Россия решит делать или не делать", — указал госсекретарь.По словам Блинкена, США будут "внимательно следить" за действиями и политикой Москвы. Если российская сторона поведет себя "безрассудно или агрессивно", то Штаты ответят, подчеркнул он.Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться летом в одной из европейских стран. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее. Кремль сообщал, что возможные сроки саммита уже обсуждаются.В Белом доме заметили, что лидеры могут обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального и ситуацию на Украине. При этом пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что пока у нее нет информации о сроках саммита и подтверждения того, что он действительно состоится.
https://ria.ru/20210502/katastrofa-1730946130.html
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россия, цены на нефть, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

Блинкен заявил, что Байден обсудит с Путиным стабилизацию отношений

20:28 03.05.2021 (обновлено: 21:54 03.05.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и не ищет эскалации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Если Россия будет двигаться в этом направлении, то мы тоже будем. Думаю, у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", — сказал он на пресс-конференции в Лондоне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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Блинкен напомнил, что, несмотря на "глубокие противоречия", США и Россия смогли продлить стратегический договор СНВ-3.
"Мы будем искать и другие возможности (сотрудничества. — Прим. ред.), но <…> это будет результатом того, что Россия решит делать или не делать", — указал госсекретарь.
По словам Блинкена, США будут "внимательно следить" за действиями и политикой Москвы. Если российская сторона поведет себя "безрассудно или агрессивно", то Штаты ответят, подчеркнул он.
Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться летом в одной из европейских стран. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее. Кремль сообщал, что возможные сроки саммита уже обсуждаются.
В Белом доме заметили, что лидеры могут обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального и ситуацию на Украине. При этом пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что пока у нее нет информации о сроках саммита и подтверждения того, что он действительно состоится.
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