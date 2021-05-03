https://ria.ru/20210503/blinken-1731029703.html

Блинкен заявил, что Байден обсудит с Путиным стабилизацию отношений

Блинкен заявил, что Байден обсудит с Путиным стабилизацию отношений

Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и не ищет эскалации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T20:28

2021-05-03T20:28

2021-05-03T21:54

россия

цены на нефть

энтони блинкен

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729040506_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_ce055ff0a45db0ba3d103aaad467643a.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и не ищет эскалации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Если Россия будет двигаться в этом направлении, то мы тоже будем. Думаю, у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", — сказал он на пресс-конференции в Лондоне.Блинкен напомнил, что, несмотря на "глубокие противоречия", США и Россия смогли продлить стратегический договор СНВ-3."Мы будем искать и другие возможности (сотрудничества. — Прим. ред.), но <…> это будет результатом того, что Россия решит делать или не делать", — указал госсекретарь.По словам Блинкена, США будут "внимательно следить" за действиями и политикой Москвы. Если российская сторона поведет себя "безрассудно или агрессивно", то Штаты ответят, подчеркнул он.Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться летом в одной из европейских стран. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее. Кремль сообщал, что возможные сроки саммита уже обсуждаются.В Белом доме заметили, что лидеры могут обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального и ситуацию на Украине. При этом пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что пока у нее нет информации о сроках саммита и подтверждения того, что он действительно состоится.

https://ria.ru/20210502/katastrofa-1730946130.html

https://ria.ru/20210427/lavrov-1730198767.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире