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Путин поручил обеспечить выплаты отдельным категориям беременных
Путин поручил обеспечить выплаты отдельным категориям беременных
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину с 1 июля текущего года обеспечить ежемесячную выплату в размере 1/2 величины прожиточного минимума женщинам, если... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:52
2021-05-03T13:52
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину с 1 июля текущего года обеспечить ежемесячную выплату в размере 1/2 величины прожиточного минимума женщинам, если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на медицинский учет на ранних сроках, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в том или ином субъекте РФ.Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федерального собрания, опубликованном на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации", - говорится в документе.Доложить о выполнении поручения необходимо до 15 сентября 2021 года.
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россия, владимир путин, общество

Путин поручил обеспечить выплаты отдельным категориям беременных

13:52 03.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину с 1 июля текущего года обеспечить ежемесячную выплату в размере 1/2 величины прожиточного минимума женщинам, если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на медицинский учет на ранних сроках, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в том или ином субъекте РФ.
Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федерального собрания, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации", - говорится в документе.
Доложить о выполнении поручения необходимо до 15 сентября 2021 года.
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