https://ria.ru/20210503/artist-1730975734.html

Стало известно о состоянии актера Вавилова после госпитализации

Стало известно о состоянии актера Вавилова после госпитализации

Народный артист России Олег Вавилов рассказал о самочувствии после госпитализации в Боткинскую больницу, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T10:31

2021-05-03T10:31

2021-05-03T11:36

культура

юрий васильев (актер)

олег вавилов

театр сатиры (москва)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Народный артист России Олег Вавилов рассказал о самочувствии после госпитализации в Боткинскую больницу, сообщил РЕН ТВ.По словам актера, ему поставили вторую капельницу, давление стабилизируется. Он отметил, что чувствует себя удовлетворительно."Я жду прихода очередного врача. <...> Настроение у меня нормальное, придется полежать на профилактике. Не я один такой первый", — сказал Вавилов.Причиной плохого самочувствия он назвал смену погоды: Вавилов напомнил, что до него также госпитализировали нескольких артистов.Ранее актер Юрий Васильев сообщил телеканалу "360", что Вавилову потребовалась медицинская помощь после спектакля "Хомо Эректус" в Театре сатиры. У артиста возникли проблемы с речью, из-за чего он "начал бессвязно произносить слова".Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971-м. В труппе Театра сатиры — с 2004 года.

https://ria.ru/20210427/svetlichnaya-1730072302.html

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юрий васильев (актер), олег вавилов, театр сатиры (москва), гитис, москва, общество