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Стало известно о состоянии актера Вавилова после госпитализации
Стало известно о состоянии актера Вавилова после госпитализации
Народный артист России Олег Вавилов рассказал о самочувствии после госпитализации в Боткинскую больницу, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:31
2021-05-03T10:31
2021-05-03T11:36
культура
юрий васильев (актер)
олег вавилов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Народный артист России Олег Вавилов рассказал о самочувствии после госпитализации в Боткинскую больницу, сообщил РЕН ТВ.По словам актера, ему поставили вторую капельницу, давление стабилизируется. Он отметил, что чувствует себя удовлетворительно."Я жду прихода очередного врача. <...> Настроение у меня нормальное, придется полежать на профилактике. Не я один такой первый", — сказал Вавилов.Причиной плохого самочувствия он назвал смену погоды: Вавилов напомнил, что до него также госпитализировали нескольких артистов.Ранее актер Юрий Васильев сообщил телеканалу "360", что Вавилову потребовалась медицинская помощь после спектакля "Хомо Эректус" в Театре сатиры. У артиста возникли проблемы с речью, из-за чего он "начал бессвязно произносить слова".Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971-м. В труппе Театра сатиры — с 2004 года.
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юрий васильев (актер), олег вавилов, театр сатиры (москва), гитис, москва, общество
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Народный артист России Олег Вавилов
рассказал о самочувствии после госпитализации в Боткинскую больницу, сообщил РЕН ТВ
.
По словам актера, ему поставили вторую капельницу, давление стабилизируется. Он отметил, что чувствует себя удовлетворительно.
"Я жду прихода очередного врача. <...> Настроение у меня нормальное, придется полежать на профилактике. Не я один такой первый", — сказал Вавилов.
Причиной плохого самочувствия он назвал смену погоды: Вавилов напомнил, что до него также госпитализировали нескольких артистов.
Ранее актер Юрий Васильев сообщил телеканалу "360", что Вавилову потребовалась медицинская помощь после спектакля "Хомо Эректус" в Театре сатиры. У артиста возникли проблемы с речью, из-за чего он "начал бессвязно произносить слова".
Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС
в 1971-м. В труппе Театра сатиры — с 2004 года.