https://ria.ru/20210503/artist-1730958504.html

Народный артист России Олег Вавилов попал в больницу

Народный артист России Олег Вавилов попал в больницу

Народному артисту России Олегу Вавилову потребовалась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем, рассказал телеканалу "360" актер Юрий Васильев. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T03:37

2021-05-03T03:37

2021-05-03T09:58

юрий васильев (актер)

культура

олег вавилов

россия

театр сатиры (москва)

гитис

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730970932_0:201:2856:1807_1920x0_80_0_0_2ff3e66ee4e6e3b09878fcd40e7c280c.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Народному артисту России Олегу Вавилову потребовалась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем, рассказал телеканалу "360" актер Юрий Васильев.Как ранее сообщил "Пятый канал", Вавилов попал в реанимацию с ишемической атакой.По словам собеседника телеканала, артисту стало плохо во время спектакля "Хомо Эректус" в Театре сатиры.Актер уточнил, что спустя некоторое время речь к Вавилову "немного вернулась, но он произносил реплики не полностью". В итоге ему вызвали скорую помощь.Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971 году. В труппе Театра сатиры — с 2004 года.

https://ria.ru/20210327/goronok-1603096722.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий васильев (актер), олег вавилов, россия, театр сатиры (москва), гитис, общество