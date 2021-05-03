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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210503/artist-1730958504.html
Народный артист России Олег Вавилов попал в больницу
Народный артист России Олег Вавилов попал в больницу
Народному артисту России Олегу Вавилову потребовалась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем, рассказал телеканалу "360" актер Юрий Васильев. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T03:37
2021-05-03T09:58
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Народному артисту России Олегу Вавилову потребовалась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем, рассказал телеканалу "360" актер Юрий Васильев.Как ранее сообщил "Пятый канал", Вавилов попал в реанимацию с ишемической атакой.По словам собеседника телеканала, артисту стало плохо во время спектакля "Хомо Эректус" в Театре сатиры.Актер уточнил, что спустя некоторое время речь к Вавилову "немного вернулась, но он произносил реплики не полностью". В итоге ему вызвали скорую помощь.Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971 году. В труппе Театра сатиры — с 2004 года.
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юрий васильев (актер), олег вавилов, россия, театр сатиры (москва), гитис, общество

Народный артист России Олег Вавилов попал в больницу

03:37 03.05.2021 (обновлено: 09:58 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Олег Вавилов в роли Бодаева в сцене из спектакля "Лес" в постановке Антона Яковлева в Театре сатиры в Москве
Актер Олег Вавилов в роли Бодаева в сцене из спектакля Лес в постановке Антона Яковлева в Театре сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Народному артисту России Олегу Вавилову потребовалась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем, рассказал телеканалу "360" актер Юрий Васильев.
Как ранее сообщил "Пятый канал", Вавилов попал в реанимацию с ишемической атакой.
По словам собеседника телеканала, артисту стало плохо во время спектакля "Хомо Эректус" в Театре сатиры.
"У Олега начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова, пропуская буквы", — пояснил Васильев.
Актер уточнил, что спустя некоторое время речь к Вавилову "немного вернулась, но он произносил реплики не полностью". В итоге ему вызвали скорую помощь.
"Мы доиграли спектакль и его отвели в комнату отдыха, где были врачи скорой", — заключил актер.
Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971 году. В труппе Театра сатиры — с 2004 года.
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КультураЮрий Васильев (актер)Олег ВавиловРоссияТеатр сатиры (Москва)ГИТИСОбщество
 
 
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