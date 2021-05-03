https://ria.ru/20210503/artist-1730958504.html
Народный артист России Олег Вавилов попал в больницу
Народный артист России Олег Вавилов попал в больницу
Народному артисту России Олегу Вавилову потребовалась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем, рассказал телеканалу "360" актер Юрий Васильев. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T03:37
2021-05-03T03:37
2021-05-03T09:58
юрий васильев (актер)
культура
олег вавилов
россия
театр сатиры (москва)
гитис
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730970932_0:201:2856:1807_1920x0_80_0_0_2ff3e66ee4e6e3b09878fcd40e7c280c.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Народному артисту России Олегу Вавилову потребовалась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем, рассказал телеканалу "360" актер Юрий Васильев.Как ранее сообщил "Пятый канал", Вавилов попал в реанимацию с ишемической атакой.По словам собеседника телеканала, артисту стало плохо во время спектакля "Хомо Эректус" в Театре сатиры.Актер уточнил, что спустя некоторое время речь к Вавилову "немного вернулась, но он произносил реплики не полностью". В итоге ему вызвали скорую помощь.Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971 году. В труппе Театра сатиры — с 2004 года.
https://ria.ru/20210327/goronok-1603096722.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730970932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05fac5517ff24dd67e9f73dc50006305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий васильев (актер), олег вавилов, россия, театр сатиры (москва), гитис, общество