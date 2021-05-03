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Против президента Армении возбудили уголовное дело
Против президента Армении возбудили уголовное дело
Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против президента страны Армена Саркисяна, которого заподозрили в сокрытии двойного гражданства, заявил РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T16:08
2021-05-03T17:05
армен саркисян
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ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против президента страны Армена Саркисяна, которого заподозрили в сокрытии двойного гражданства, заявил председатель палаты адвокатов республики Ара Зограбян.Ранее он сообщил, что 53 адвоката подали соответствующее заявление в Генпрокуратуру. Как отмечается в жалобе, в 2003-2012 годах у Саркисяна как минимум десять лет было британское гражданство, а 2 марта 2018 года он стал президентом — вопреки требованию в последние шесть лет быть только гражданином Армении. Зограбян считает, что Саркисяна могли избрать главой республики только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года."Специальная следственная служба отказалась возбуждать уголовное дело. &lt;…&gt; Однако Генеральная прокуратура на основании жалобы 53 адвокатов отменила это решение Специальной следственной службы и возбудила уголовное дело по статье "Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, учетных номеров транспортных средств", — написал Зограбян в фейсбуке.По его словам, прокуратура признала обоснованными предположения адвокатов о том, что Саркисян отказался от британского гражданства не в 2011 году, а позже.Армен Саркисян три раза возглавлял армянскую дипмиссию в Великобритании: с 1993-го по 1996 год, с 1998-го по 2000-й и с 2013-го по 2018-й. Эти новогодние праздники он также проводил в Соединенном Королевстве, где у него выявили коронавирус.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/pashinyan-1730994019.html
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армен саркисян, великобритания, армения, в мире

Против президента Армении возбудили уголовное дело

16:08 03.05.2021 (обновлено: 17:05 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против президента страны Армена Саркисяна, которого заподозрили в сокрытии двойного гражданства, заявил председатель палаты адвокатов республики Ара Зограбян.
Ранее он сообщил, что 53 адвоката подали соответствующее заявление в Генпрокуратуру. Как отмечается в жалобе, в 2003-2012 годах у Саркисяна как минимум десять лет было британское гражданство, а 2 марта 2018 года он стал президентом — вопреки требованию в последние шесть лет быть только гражданином Армении. Зограбян считает, что Саркисяна могли избрать главой республики только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года.
"Специальная следственная служба отказалась возбуждать уголовное дело. <…> Однако Генеральная прокуратура на основании жалобы 53 адвокатов отменила это решение Специальной следственной службы и возбудила уголовное дело по статье "Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, учетных номеров транспортных средств", — написал Зограбян в фейсбуке.
По его словам, прокуратура признала обоснованными предположения адвокатов о том, что Саркисян отказался от британского гражданства не в 2011 году, а позже.
Армен Саркисян три раза возглавлял армянскую дипмиссию в Великобритании: с 1993-го по 1996 год, с 1998-го по 2000-й и с 2013-го по 2018-й. Эти новогодние праздники он также проводил в Соединенном Королевстве, где у него выявили коронавирус.
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