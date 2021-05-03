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Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером
Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером
Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:40
2021-05-03T14:43
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ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром.Таким образом, началась процедура роспуска Национального собрания — формально этот механизм можно запустить после отставки премьера. Парламент распустят, если за две недели депутаты дважды не изберут главу правительства. Как ранее пояснял Пашинян, для этого правящая фракция "Мой шаг" выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.В понедельник на специальном заседании 75 парламентариев из правящей фракции воздержались, один депутат проголосовал за, трое против.Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание могут состояться не раньше, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после его роспуска. Для проведения голосования Пашинян ушел в отставку, в предвыборный период он продолжил исполнять обязанности главы правительства. Он анонсировал внеочередные парламентские выборы 20 июня.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/pashinyan-1729991467.html
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никол пашинян, армения, в мире

Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером

13:40 03.05.2021 (обновлено: 14:43 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром.
Таким образом, началась процедура роспуска Национального собрания — формально этот механизм можно запустить после отставки премьера. Парламент распустят, если за две недели депутаты дважды не изберут главу правительства. Как ранее пояснял Пашинян, для этого правящая фракция "Мой шаг" выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.
В понедельник на специальном заседании 75 парламентариев из правящей фракции воздержались, один депутат проголосовал за, трое против.
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание могут состояться не раньше, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после его роспуска. Для проведения голосования Пашинян ушел в отставку, в предвыборный период он продолжил исполнять обязанности главы правительства. Он анонсировал внеочередные парламентские выборы 20 июня.
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