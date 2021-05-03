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Американские активисты призвали Байдена и Зеленского не трогать Донбасс
Американские активисты призвали Байдена и Зеленского не трогать Донбасс
Активисты движения "Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине" в Нью-Йорке призвали президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T00:21
2021-05-03T00:34
нью-йорк
новороссия
нато
владимир зеленский
джо байден
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НЬЮ-ЙОРК, 3 мая — РИА Новости, Алан Булкаты. Активисты движения "Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине" в Нью-Йорке призвали президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского "убрать руки прочь от Донецка и Луганска".Митинг прошел в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.Активисты пришли с плакатами "Прекратите скрывать", "США, НАТО — вон с Украины", "Прекратите войну в Донбассе", "Мы помним бойню в Одессе", "Справедливость для жертв бойни в Одессе".Один из транспарантов гласит: "Байден и Зеленский: руки прочь от Донецка и Луганска"."Конфликт, который привел к нападению неонацистов в Одессе семь лет назад, продолжается до сих пор. Украинское государство и неонацистские группировки продолжают подавлять оппозицию на Украине. Они продолжают жестокую войну против жителей Донецка и Луганска. &lt;...&gt; Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают вооружать и финансировать эту войну. Всего неделю или две назад эскалация США и Украины в регионе могла ввергнуть мир в войну", — указал Баттерфилд.Собеседника агентства удивило то, "как американские корпоративные СМИ полностью стерли одесскую бойню из истории"."Так что преодолеть информационную блокаду — нелегкая битва. Мы продолжим укреплять солидарность с антифашистскими народами Донбасса и Украины и противостоять военным действиям США и НАТО против России", — заявил координатор.После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
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"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе
"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе
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нью-йорк, новороссия, нато, владимир зеленский, джо байден, одесса, луганск, сша, в мире

Американские активисты призвали Байдена и Зеленского не трогать Донбасс

00:21 03.05.2021 (обновлено: 00:34 03.05.2021)
 
© Радио Sputnik Диана КобраковаНью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг
Нью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Радио Sputnik Диана Кобракова
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НЬЮ-ЙОРК, 3 мая — РИА Новости, Алан Булкаты. Активисты движения "Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине" в Нью-Йорке призвали президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского "убрать руки прочь от Донецка и Луганска".
Митинг прошел в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

"Сегодня (в воскресенье. — Прив. ред.) на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке мы провели акцию памяти по жертвам одесской бойни. Аналогичные мероприятия проходят как минимум в 20 городах Европы и Северной Америки сегодня. Мы считаем важным помянуть более 40 погибших антифашистов, а также проинформировать общественность о роли правительства США в поддержке ультраправого режима в Киеве", — рассказал РИА Новости координатор акции Грег Баттерфилд.

Активисты пришли с плакатами "Прекратите скрывать", "США, НАТО — вон с Украины", "Прекратите войну в Донбассе", "Мы помним бойню в Одессе", "Справедливость для жертв бойни в Одессе".
Один из транспарантов гласит: "Байден и Зеленский: руки прочь от Донецка и Луганска".
"Конфликт, который привел к нападению неонацистов в Одессе семь лет назад, продолжается до сих пор. Украинское государство и неонацистские группировки продолжают подавлять оппозицию на Украине. Они продолжают жестокую войну против жителей Донецка и Луганска. <...> Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают вооружать и финансировать эту войну. Всего неделю или две назад эскалация США и Украины в регионе могла ввергнуть мир в войну", — указал Баттерфилд.
Жители Одессы несут воздушные шары к Дому профсоюзов во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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Собеседника агентства удивило то, "как американские корпоративные СМИ полностью стерли одесскую бойню из истории".
"Так что преодолеть информационную блокаду — нелегкая битва. Мы продолжим укреплять солидарность с антифашистскими народами Донбасса и Украины и противостоять военным действиям США и НАТО против России", — заявил координатор.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
 
Нью-ЙоркНовороссияНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденОдессаЛуганскСШАВ мире
 
 
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