Американские активисты призвали Байдена и Зеленского не трогать Донбасс
00:21 03.05.2021 (обновлено: 00:34 03.05.2021)
© Радио Sputnik Диана КобраковаНью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг
© Радио Sputnik Диана Кобракова
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая — РИА Новости, Алан Булкаты. Активисты движения "Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине" в Нью-Йорке призвали президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского "убрать руки прочь от Донецка и Луганска".
Митинг прошел в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.
"Сегодня (в воскресенье. — Прив. ред.) на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке мы провели акцию памяти по жертвам одесской бойни. Аналогичные мероприятия проходят как минимум в 20 городах Европы и Северной Америки сегодня. Мы считаем важным помянуть более 40 погибших антифашистов, а также проинформировать общественность о роли правительства США в поддержке ультраправого режима в Киеве", — рассказал РИА Новости координатор акции Грег Баттерфилд.
Активисты пришли с плакатами "Прекратите скрывать", "США, НАТО — вон с Украины", "Прекратите войну в Донбассе", "Мы помним бойню в Одессе", "Справедливость для жертв бойни в Одессе".
Один из транспарантов гласит: "Байден и Зеленский: руки прочь от Донецка и Луганска".
"Конфликт, который привел к нападению неонацистов в Одессе семь лет назад, продолжается до сих пор. Украинское государство и неонацистские группировки продолжают подавлять оппозицию на Украине. Они продолжают жестокую войну против жителей Донецка и Луганска. <...> Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают вооружать и финансировать эту войну. Всего неделю или две назад эскалация США и Украины в регионе могла ввергнуть мир в войну", — указал Баттерфилд.
Собеседника агентства удивило то, "как американские корпоративные СМИ полностью стерли одесскую бойню из истории".
"Так что преодолеть информационную блокаду — нелегкая битва. Мы продолжим укреплять солидарность с антифашистскими народами Донбасса и Украины и противостоять военным действиям США и НАТО против России", — заявил координатор.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.