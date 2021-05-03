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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210503/agutin-1731034095.html
Агутин объяснил критику песни Манижи для Евровидения
Агутин объяснил критику песни Манижи для Евровидения
Певец Леонид Агутин, комментируя свое высказывание о "плохой песне" Манижи для "Евровидения", отметил, что оно было понято "превратно", а команда Первого... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T21:18
2021-05-03T21:18
шоубиз
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
музыка
светлана петренко
евровидение
леонид агутин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Певец Леонид Агутин, комментируя свое высказывание о "плохой песне" Манижи для "Евровидения", отметил, что оно было понято "превратно", а команда Первого канала, который организовывал народное голосование за того или иного исполнителя, "лучшая в стране".Ранее Агутин в интервью на YouTube-канале "А поговорить?" раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на "Евровидении". В частности, он заявил, что с профессиональной точки зрения, речь идет об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе", добавив, что исполнительница "спела плохую песню". Отвечая на вопрос о проверке композиции Следственным комитетом, Агутин заявил, что "надо не певицу Манижу проверять — надо систему проверять, как она туда попала"."Превратное понимание сказанного - это наше все! Кого вообще должно волновать мое отношение к песне, выбранной зрительским голосованием на "Евровидение"? И уж точно Следственный комитет здесь ни при чем. Боюсь, что у них полно своих серьезных вопросов", - написал Агутин на своей странице в Facebook.Исполнитель также отметил, что с Первым каналом он сотрудничает "всю свою карьеру"."Я считаю, что это по-прежнему лучшая телевизионная команда страны, как ни крути. Всегда ли мы сходились во мнении? Не всегда. На то и есть рабочий процесс. Вот и сейчас, я считаю эту песню слабой, но сильно подозреваю, что на Первом такого же мнения", - объяснил свою позицию Агутин."Продюсер и редакция предоставили зрителю совершенно разные творческие полюса. Зритель выбрал то, что выбрал. Теперь нужно это полюбить и постараться выжать максимально достойный результат.... Маниже удачи от всей души!" - добавил он.Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Победа Манижи на национальном отборе на "Евровидение-2021" c песней Russian Woman вызвала большой резонанс: ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщала РИА Новости, что ведомство получило обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы на возможные противоправные высказывания.
https://ria.ru/20210411/manizha-1727748266.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/manizha-1601860706.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, музыка, светлана петренко, евровидение, леонид агутин

Агутин объяснил критику песни Манижи для Евровидения

21:18 03.05.2021
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Eurovision Song Contest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Певец Леонид Агутин, комментируя свое высказывание о "плохой песне" Манижи для "Евровидения", отметил, что оно было понято "превратно", а команда Первого канала, который организовывал народное голосование за того или иного исполнителя, "лучшая в стране".
Ранее Агутин в интервью на YouTube-канале "А поговорить?" раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на "Евровидении". В частности, он заявил, что с профессиональной точки зрения, речь идет об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе", добавив, что исполнительница "спела плохую песню". Отвечая на вопрос о проверке композиции Следственным комитетом, Агутин заявил, что "надо не певицу Манижу проверять — надо систему проверять, как она туда попала".
"Превратное понимание сказанного - это наше все! Кого вообще должно волновать мое отношение к песне, выбранной зрительским голосованием на "Евровидение"? И уж точно Следственный комитет здесь ни при чем. Боюсь, что у них полно своих серьезных вопросов", - написал Агутин на своей странице в Facebook.
Исполнитель также отметил, что с Первым каналом он сотрудничает "всю свою карьеру".
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"Я считаю, что это по-прежнему лучшая телевизионная команда страны, как ни крути. Всегда ли мы сходились во мнении? Не всегда. На то и есть рабочий процесс. Вот и сейчас, я считаю эту песню слабой, но сильно подозреваю, что на Первом такого же мнения", - объяснил свою позицию Агутин.
"Продюсер и редакция предоставили зрителю совершенно разные творческие полюса. Зритель выбрал то, что выбрал. Теперь нужно это полюбить и постараться выжать максимально достойный результат.... Маниже удачи от всей души!" - добавил он.
Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Победа Манижи на национальном отборе на "Евровидение-2021" c песней Russian Woman вызвала большой резонанс: ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщала РИА Новости, что ведомство получило обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы на возможные противоправные высказывания.
Певица Манижа - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 18:03
Представитель Manizha оценила жалобы в СК на ее песню
 
ШоубизManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияМузыкаСветлана ПетренкоЕвровидениеЛеонид Агутин
 
 
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