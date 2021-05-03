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В Афганистане не менее 13 мирных жителей пострадали при взрыве мины
В Афганистане не менее 13 мирных жителей пострадали при взрыве мины
По меньшей мере 13 мирных жителей ранены в результате взрыва мины в провинции Фарах на западе Афганистана, передает местный телеканал Ariana News со ссылкой на... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:39
2021-05-03T12:48
фарах (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере 13 мирных жителей ранены в результате взрыва мины в провинции Фарах на западе Афганистана, передает местный телеканал Ariana News со ссылкой на неназванных должностных лиц.Как сообщается, инцидент произошел в городе Фарах. Боевики взорвали придорожную мину, их целью была автоколонна заместителя начальника службы безопасности провинции. Однако в результате взрыва пострадали 13 мирных граждан, в том числе дети.Радикальное движение "Талибан" пока не комментирует это нападение.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
https://ria.ru/20210430/vzryv-1730757620.html
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фарах (провинция), афганистан, талибан, в мире

В Афганистане не менее 13 мирных жителей пострадали при взрыве мины

12:39 03.05.2021 (обновлено: 12:48 03.05.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере 13 мирных жителей ранены в результате взрыва мины в провинции Фарах на западе Афганистана, передает местный телеканал Ariana News со ссылкой на неназванных должностных лиц.
Как сообщается, инцидент произошел в городе Фарах. Боевики взорвали придорожную мину, их целью была автоколонна заместителя начальника службы безопасности провинции. Однако в результате взрыва пострадали 13 мирных граждан, в том числе дети.
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