https://ria.ru/20210503/afganistan-1730985906.html

В Афганистане не менее 13 мирных жителей пострадали при взрыве мины

В Афганистане не менее 13 мирных жителей пострадали при взрыве мины

По меньшей мере 13 мирных жителей ранены в результате взрыва мины в провинции Фарах на западе Афганистана, передает местный телеканал Ariana News со ссылкой на... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T12:39

2021-05-03T12:39

2021-05-03T12:48

фарах (провинция)

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере 13 мирных жителей ранены в результате взрыва мины в провинции Фарах на западе Афганистана, передает местный телеканал Ariana News со ссылкой на неназванных должностных лиц.Как сообщается, инцидент произошел в городе Фарах. Боевики взорвали придорожную мину, их целью была автоколонна заместителя начальника службы безопасности провинции. Однако в результате взрыва пострадали 13 мирных граждан, в том числе дети.Радикальное движение "Талибан" пока не комментирует это нападение.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

https://ria.ru/20210430/vzryv-1730757620.html

https://ria.ru/20210420/afganistan-1729060000.html

фарах (провинция)

афганистан

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фарах (провинция), афганистан, талибан, в мире