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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T21:35
2021-05-02T21:35
2021-05-02T21:35
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировали в 17.46 по времени UTC (20.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 171 километре к юго-западу от города Паданг. Очаг залегал на глубине 16,4 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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