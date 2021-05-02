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Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по трагедии в Одессе
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по трагедии в Одессе
Россия проведет на следующей неделе неформальное заседание СБ ООН, на котором выступят очевидцы трагедии в Одессе, на мероприятии будут также обсуждаться другие РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T18:10
2021-05-02T18:56
дмитрий полянский
оон
украина
россия
совет безопасности оон
одесса
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ООН, 2 мая – РИА Новости. Россия проведет на следующей неделе неформальное заседание СБ ООН, на котором выступят очевидцы трагедии в Одессе, на мероприятии будут также обсуждаться другие преступления украинских националистов, написал на своей странице в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."На следующей неделе мы проведем заседание по формуле Арриа, посвященное массовому убийству в Одессе и другим преступлениям украинских националистов. Будут выступать очевидцы, пережившие это тяжелое испытание", - написал Полянский.Как заявил Полянский РИА Новости, мероприятие намечено на 5 мая.После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
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дмитрий полянский, оон, украина, россия, совет безопасности оон, одесса, в мире

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по трагедии в Одессе

18:10 02.05.2021 (обновлено: 18:56 02.05.2021)
 
© РИА НовостиОдесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек
Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости
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ООН, 2 мая – РИА Новости. Россия проведет на следующей неделе неформальное заседание СБ ООН, на котором выступят очевидцы трагедии в Одессе, на мероприятии будут также обсуждаться другие преступления украинских националистов, написал на своей странице в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"На следующей неделе мы проведем заседание по формуле Арриа, посвященное массовому убийству в Одессе и другим преступлениям украинских националистов. Будут выступать очевидцы, пережившие это тяжелое испытание", - написал Полянский.
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Как заявил Полянский РИА Новости, мероприятие намечено на 5 мая.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
 
Дмитрий ПолянскийООНУкраинаРоссияСовет Безопасности ООНОдессаВ мире
 
 
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