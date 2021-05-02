https://ria.ru/20210502/zarif-1730933354.html

Зариф извинился за высказывания о Сулеймани и России

Зариф извинился за высказывания о Сулеймани и России

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принес извинения за свои слова о генерале Касеме Сулеймани, которые стали известны общественности из-за... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T18:41

2021-05-02T18:41

2021-05-02T18:41

касем сулеймани

мохаммад джавад зариф

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принес извинения за свои слова о генерале Касеме Сулеймани, которые стали известны общественности из-за утечки записи разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом, передает агентство Mehr.Ранее в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл бывший командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США."Я хочу подчеркнуть, что мои слова ни на толику не умаляют величия генерала Сулеймани и его незаменимую роль в восстановлении безопасности в Иране, регионе и мире. Надеюсь, народ Ирана, все почитатели генерала Сулеймани и особенно его близкие простят меня", - говорится в заявлении главы МИД, опубликованном в его Instagram.Зариф ранее уже выразил сожаление в связи с утечкой в СМИ записи его разговора с иранским экономистом Саидом Лилязом и заявил, что публикацию записи превратили во внутренний конфликт.

https://ria.ru/20210426/suleymani-1730060299.html

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касем сулеймани, мохаммад джавад зариф, москва, тегеран (город), сша, в мире