https://ria.ru/20210502/zakharova-1730925200.html

Захарова: Британия обвиняет Россию в собственных грехах

Захарова: Британия обвиняет Россию в собственных грехах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова процитировала высказывание святого Антония в ответ на слова главы британского внешнеполитического... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T16:50

2021-05-02T16:50

2021-05-02T21:58

россия

доминик рааб

мария захарова

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дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова процитировала высказывание святого Антония в ответ на слова главы британского внешнеполитического ведомства Доминика Рааба."В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы". Впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны <…> обвиняют в собственных грехах нашу страну", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".Ранее глава МИД Великобритании предложил представителям стран G7 разработать механизм для борьбы с российской "дезинформацией и пропагандой".Западные политики неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, распространении фейков и совершении кибератак. В Москве такие заявления не раз опровергали, подчеркивая, что они бездоказательны. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама.

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730260089.html

https://ria.ru/20210427/otnosheniya-1730131515.html

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россия, доминик рааб, мария захарова, g7, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков, великобритания, москва, в мире