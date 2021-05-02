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Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении яичницы
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении яичницы
Австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдел объяснил, что большая ошибка в приготовлении яичницы состоит в слишком высокой температуре. Его слова... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-02T20:27
2021-05-02T20:27
2021-05-03T00:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдел объяснил, что большая ошибка в приготовлении яичницы состоит в слишком высокой температуре. Его слова опубликовал портал Daily Star. "Если сковорода сильно нагрета, то яйца пригорят и, вместо того, чтобы быть воздушными и легкими, будут иметь резиновую текстуру", — сказал он.Кулинар посоветовал добавить в готовое блюдо приправ. По его мнению, прекрасно подойдут морская соль, перец и оливковое масло.
https://ria.ru/20210424/shashlyk-1729772066.html
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