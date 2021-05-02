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В Иране прогремел взрыв на химическом заводе
В Иране прогремел взрыв на химическом заводе
Крупный пожар и взрывы произошли в воскресенье на химическом заводе в иранском городе Кум, сообщил представитель пожарной службы провинции Хамид Курейми. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:10
2021-05-02T11:10
2021-05-02T11:57
кум
иран
в мире
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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Крупный пожар и взрывы произошли в воскресенье на химическом заводе в иранском городе Кум, сообщил представитель пожарной службы провинции Хамид Курейми."Мощный пожар разгорелся в промзоне на химическом заводе компании "Молдан" в 06.02 по местному времени (04.32 мск)", - заявил Курейми агентству Fars.Пожар сопровождался несколькими взрывами и быстро распространялся, на место были стянуты 150 пожарных и 20 автомобилей. Часть завода эвакуировали.По словам Курейми, огонь повредил два пожарных автомобиля, вследствие чего серьезно пострадали двое пожарных."Огонь потушен, мы не дали ему распространиться на другие склады, иначе мы увидели бы более масштабный пожар в промзоне", - заявил Курейми.
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кум, иран, в мире
КАИР, 2 мая - РИА Новости.
Крупный пожар и взрывы произошли в воскресенье на химическом заводе в иранском городе Кум
, сообщил представитель пожарной службы провинции Хамид Курейми.
"Мощный пожар разгорелся в промзоне на химическом заводе компании "Молдан" в 06.02 по местному времени (04.32 мск)", - заявил Курейми агентству Fars
.
Пожар сопровождался несколькими взрывами и быстро распространялся, на место были стянуты 150 пожарных и 20 автомобилей. Часть завода эвакуировали.
По словам Курейми, огонь повредил два пожарных автомобиля, вследствие чего серьезно пострадали двое пожарных.
"Огонь потушен, мы не дали ему распространиться на другие склады, иначе мы увидели бы более масштабный пожар в промзоне", - заявил Курейми.