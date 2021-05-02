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Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства
Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства
После смерти близкого человека можно не только вступить в наследство, но и получить ряд выплат от государства. Прежде всего, это касается нетрудоспособных... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T02:15
2021-05-02T02:15
марина филиппова
россия
санкт-петербургский государственный университет
общество
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. После смерти близкого человека можно не только вступить в наследство, но и получить ряд выплат от государства. Прежде всего, это касается нетрудоспособных граждан, находившихся на иждивении умершего, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова.Прежде всего, это касается трудовой и накопительной пенсии, которую успел заработать покойный."Правопреемники могли быть назначены умершим из числа любых лиц, он мог определить также и доли, в которых им будут выплачены средства пенсионных накоплений", — говорит Филиппова.Страховые выплаты — как единовременные, так и ежемесячные — полагаются нетрудоспособным иждивенцам, если причиной смерти наследодателя стал несчастный случай на производстве. Единовременная выплата назначается в размере одного миллиона рублей и делится между всеми получателями, а ежемесячные назначаются в зависимости от заработка умершего.
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марина филиппова, россия, санкт-петербургский государственный университет, общество

Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства

02:15 02.05.2021
 
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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. После смерти близкого человека можно не только вступить в наследство, но и получить ряд выплат от государства. Прежде всего, это касается нетрудоспособных граждан, находившихся на иждивении умершего, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова.
"По общему правилу право на пенсию имеют дети, родители, супруги, умершего, а также его дед и бабушка, братья, сестры, внуки, если нет лиц, на которых законом возложена обязанность по их содержанию", — указывает эксперт.
Прежде всего, это касается трудовой и накопительной пенсии, которую успел заработать покойный.
"Правопреемники могли быть назначены умершим из числа любых лиц, он мог определить также и доли, в которых им будут выплачены средства пенсионных накоплений", — говорит Филиппова.
Страховые выплаты — как единовременные, так и ежемесячные — полагаются нетрудоспособным иждивенцам, если причиной смерти наследодателя стал несчастный случай на производстве. Единовременная выплата назначается в размере одного миллиона рублей и делится между всеми получателями, а ежемесячные назначаются в зависимости от заработка умершего.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 15:53
Минтруд предложил устанавливать социальную доплату к пенсии без заявлений
 
Марина ФилипповаРоссияСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
 
 
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