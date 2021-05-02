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Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства

Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства

После смерти близкого человека можно не только вступить в наследство, но и получить ряд выплат от государства. Прежде всего, это касается нетрудоспособных... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T02:15

2021-05-02T02:15

2021-05-02T02:15

марина филиппова

россия

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. После смерти близкого человека можно не только вступить в наследство, но и получить ряд выплат от государства. Прежде всего, это касается нетрудоспособных граждан, находившихся на иждивении умершего, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова.Прежде всего, это касается трудовой и накопительной пенсии, которую успел заработать покойный."Правопреемники могли быть назначены умершим из числа любых лиц, он мог определить также и доли, в которых им будут выплачены средства пенсионных накоплений", — говорит Филиппова.Страховые выплаты — как единовременные, так и ежемесячные — полагаются нетрудоспособным иждивенцам, если причиной смерти наследодателя стал несчастный случай на производстве. Единовременная выплата назначается в размере одного миллиона рублей и делится между всеми получателями, а ежемесячные назначаются в зависимости от заработка умершего.

https://ria.ru/20210430/doplata-1730716849.html

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марина филиппова, россия, санкт-петербургский государственный университет, общество