https://ria.ru/20210502/voda-1730884936.html

В Крыму сообщили о существенном пополнении водохранилищ

В Крыму сообщили о существенном пополнении водохранилищ

Приток воды в крымские водохранилища за апрель оказался на 24 миллиона кубометров больше, чем месяцем ранее, заявили крымские гидрологи. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T07:30

2021-05-02T07:30

2021-05-02T12:50

россия

ай-петри

симферополь

республика крым

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602119833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c31a4b5f9b8669c0dccb9e339b9cb4fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Приток воды в крымские водохранилища за апрель оказался на 24 миллиона кубометров больше, чем месяцем ранее, заявили крымские гидрологи.Так, Белогорское водохранилище пополнили 7,8 миллиона кубометров, Симферопольское — 1,78, Счастливое — 3,88, Партизанское — 3,6, Чернореченское — 10,5 миллиона кубометров. Однако общий запас воды остается почти на девять миллионов кубометров меньше, чем годом ранее.Снег в районе метеопоста на Ангарском перевале полностью сошел к 10 апреля, на Ай-Петри —12 апреля. В первой половине месяца таяние остатков снега в горах и дожди способствовали поддержанию повышенной водности на большинстве рек северного предгорья, отмечают метеорологи.На реке Черная средний за месяц расход воды оказался на 29 процентов выше нормы, в бассейнах Качи, Салгира и малых рек юго-восточного предгорья он составил от одного до 30 процентов нормы, на Малом Салгире, Дерекойке и Бельбеке — от 44 до 67 процентов нормы. В бассейнах большинства селевых рек в районе Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание.C 24 апреля Симферополь перевели на новый график подачи воды. Если раньше холодную воду включали всего на шесть часов в сутки, то теперь ее подают с шести утра и до полуночи. А с 1 мая в дома города начала поступать и горячая вода, которую отключили еще в августе. Ялта перешла с водоснабжения по графику на подачу воды в течение всего дня, а с июля и как минимум до октября она станет круглосуточной.Крым испытывает проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но за последний год водохранилища существенно обмелели из-за малого количества осадков. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210429/krym-1730448635.html

https://ria.ru/20210420/krym-1729040772.html

россия

ай-петри

симферополь

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ай-петри, симферополь, республика крым, украина, общество