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В Крыму сообщили о существенном пополнении водохранилищ
В Крыму сообщили о существенном пополнении водохранилищ
Приток воды в крымские водохранилища за апрель оказался на 24 миллиона кубометров больше, чем месяцем ранее, заявили крымские гидрологи. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T07:30
2021-05-02T12:50
россия
ай-петри
симферополь
республика крым
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Приток воды в крымские водохранилища за апрель оказался на 24 миллиона кубометров больше, чем месяцем ранее, заявили крымские гидрологи.Так, Белогорское водохранилище пополнили 7,8 миллиона кубометров, Симферопольское — 1,78, Счастливое — 3,88, Партизанское — 3,6, Чернореченское — 10,5 миллиона кубометров. Однако общий запас воды остается почти на девять миллионов кубометров меньше, чем годом ранее.Снег в районе метеопоста на Ангарском перевале полностью сошел к 10 апреля, на Ай-Петри —12 апреля. В первой половине месяца таяние остатков снега в горах и дожди способствовали поддержанию повышенной водности на большинстве рек северного предгорья, отмечают метеорологи.На реке Черная средний за месяц расход воды оказался на 29 процентов выше нормы, в бассейнах Качи, Салгира и малых рек юго-восточного предгорья он составил от одного до 30 процентов нормы, на Малом Салгире, Дерекойке и Бельбеке — от 44 до 67 процентов нормы. В бассейнах большинства селевых рек в районе Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание.C 24 апреля Симферополь перевели на новый график подачи воды. Если раньше холодную воду включали всего на шесть часов в сутки, то теперь ее подают с шести утра и до полуночи. А с 1 мая в дома города начала поступать и горячая вода, которую отключили еще в августе. Ялта перешла с водоснабжения по графику на подачу воды в течение всего дня, а с июля и как минимум до октября она станет круглосуточной.Крым испытывает проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но за последний год водохранилища существенно обмелели из-за малого количества осадков. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210429/krym-1730448635.html
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россия, ай-петри, симферополь, республика крым, украина, общество

В Крыму сообщили о существенном пополнении водохранилищ

07:30 02.05.2021 (обновлено: 12:50 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Приток воды в крымские водохранилища за апрель оказался на 24 миллиона кубометров больше, чем месяцем ранее, заявили крымские гидрологи.

"К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,8 миллиона кубометров", — говорится в сообщении крымского Гидрометцентра по итогам наблюдений за реками в апреле.

Так, Белогорское водохранилище пополнили 7,8 миллиона кубометров, Симферопольское — 1,78, Счастливое — 3,88, Партизанское — 3,6, Чернореченское — 10,5 миллиона кубометров.
Однако общий запас воды остается почти на девять миллионов кубометров меньше, чем годом ранее.
Снег в районе метеопоста на Ангарском перевале полностью сошел к 10 апреля, на Ай-Петри —12 апреля. В первой половине месяца таяние остатков снега в горах и дожди способствовали поддержанию повышенной водности на большинстве рек северного предгорья, отмечают метеорологи.
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На реке Черная средний за месяц расход воды оказался на 29 процентов выше нормы, в бассейнах Качи, Салгира и малых рек юго-восточного предгорья он составил от одного до 30 процентов нормы, на Малом Салгире, Дерекойке и Бельбеке — от 44 до 67 процентов нормы. В бассейнах большинства селевых рек в районе Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание.
C 24 апреля Симферополь перевели на новый график подачи воды. Если раньше холодную воду включали всего на шесть часов в сутки, то теперь ее подают с шести утра и до полуночи. А с 1 мая в дома города начала поступать и горячая вода, которую отключили еще в августе. Ялта перешла с водоснабжения по графику на подачу воды в течение всего дня, а с июля и как минимум до октября она станет круглосуточной.
Крым испытывает проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но за последний год водохранилища существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
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