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Центр Чумакова назвал сроки сохранения иммунитета после вакцины "КовиВак"
Центр Чумакова назвал сроки сохранения иммунитета после вакцины "КовиВак"
Иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной "КовиВак" длится порядка восьми месяцев, рассказал генеральный директор Центра исследований и разработки... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T14:59
2021-05-02T20:23
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной "КовиВак" длится порядка восьми месяцев, рассказал генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".Что касается иммуногенности, то она оценивается в 85 процентов, добавил гендиректор."Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован", — сказал он.Ишмухаметов отметил, что центр рассчитывает выпустить до конца года порядка 7,5 миллиона доз вакцины. Минздрав зарегистрировал "КовиВак" в феврале, промышленное производство официально началось 25 марта. Это так называемая цельновирионная вакцина — за основу взят вирус SARS-CoV-2, полученный от одного из пациентов больницы в Коммунарке. Его специально обработали так, чтобы он лишился инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, поэтому иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Центр Чумакова назвал сроки сохранения иммунитета после вакцины "КовиВак"

14:59 02.05.2021 (обновлено: 20:23 02.05.2021)
 
Третья российская вакцина от коронавируса "КовиВак"
Третья российская вакцина от коронавируса КовиВак - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной "КовиВак" длится порядка восьми месяцев, рассказал генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".
Что касается иммуногенности, то она оценивается в 85 процентов, добавил гендиректор.
"Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован", — сказал он.
Ишмухаметов отметил, что центр рассчитывает выпустить до конца года порядка 7,5 миллиона доз вакцины.
Минздрав зарегистрировал "КовиВак" в феврале, промышленное производство официально началось 25 марта. Это так называемая цельновирионная вакцина — за основу взят вирус SARS-CoV-2, полученный от одного из пациентов больницы в Коммунарке. Его специально обработали так, чтобы он лишился инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, поэтому иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.
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