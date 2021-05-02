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В Госдуме назвали шествие националистов в Одессе позором
В Госдуме назвали шествие националистов в Одессе позором
Шествие украинских радикальных националистов, посвященное годовщине трагических событий в Одессе, – это позор не только для Украины, но и для поддерживающего... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T17:38
2021-05-02T17:38
госдума рф
мвд украины
елена панина
одесса
украина
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Шествие украинских радикальных националистов, посвященное годовщине трагических событий в Одессе, – это позор не только для Украины, но и для поддерживающего киевский режим западного лагеря, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее украинские националисты из разных организаций в воскресенье провели "марш защитников" в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек.По словам политика, тот факт, что это шествие прошло при поддержке и практически под охраной подразделений МВД Украины говорит о том, что "киевский режим продолжает использовать националистических боевиков в качестве инструмента террора и запугивания жителей Одессы".Она призналась, что ее "оторопь берет от того, что весь этот шабаш проходит на Пасху, когда православные христиане празднуют Светлое Христово Воскресение". "При этом мероприятия неофашистов в годовщину массового убийства идут в "одном пакете" с людоедскими законопроектами о введении уголовной ответственности за "пропаганду русского мира", которые продвигают в Раде соратники "толерантного" и "гуманного" президента Зеленского", - подчеркнула Панина.Она добавила, что "спустя семь лет после того, как ни в чем не повинные люди были заживо сожжены в Доме Профсоюзов, это преступление героизируется, выдается за некий триумф украинской национальной идеи" "Это – позор не только для Украины, но и для поддерживающего киевский режим западного лагеря. И нет никаких оснований сомневаться в том, что повторение одесской трагедии ждало бы и жителей Крыма, ели бы полуостров остался в составе Украины", - констатировала парламентарий.После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
https://ria.ru/20210209/zelenskiy-1596696859.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Украинские националисты на “марше защитников” в Одессе
Украинские националисты из разных организаций в воскресенье начали "марш защитников" в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек.
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госдума рф, мвд украины, елена панина, одесса, украина, в мире

В Госдуме назвали шествие националистов в Одессе позором

17:38 02.05.2021
 
© РИА НовостиУкраинские националисты во время шествия по случаю седьмой годовщины трагических событий в Одессе. Кадр из видео
Украинские националисты во время шествия по случаю седьмой годовщины трагических событий в Одессе. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Шествие украинских радикальных националистов, посвященное годовщине трагических событий в Одессе, – это позор не только для Украины, но и для поддерживающего киевский режим западного лагеря, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее украинские националисты из разных организаций в воскресенье провели "марш защитников" в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек.
По словам политика, тот факт, что это шествие прошло при поддержке и практически под охраной подразделений МВД Украины говорит о том, что "киевский режим продолжает использовать националистических боевиков в качестве инструмента террора и запугивания жителей Одессы".

"Шокирует своим цинизмом то, что коллективный Запад на этом фоне выдает нынешнюю Украину за "демократическое" и "правовое" государство. Невозможно себе представить, чтобы по улицам немецких городов маршировали нацисты и праздновали сожжение узников Освенцима. Но если акты геноцида осуществляются против русских, против сторонников идей русского мира, но это для коллективного Запада это – абсолютно нормально", - сказала Панина РИА Новости в воскресенье.

Она призналась, что ее "оторопь берет от того, что весь этот шабаш проходит на Пасху, когда православные христиане празднуют Светлое Христово Воскресение". "При этом мероприятия неофашистов в годовщину массового убийства идут в "одном пакете" с людоедскими законопроектами о введении уголовной ответственности за "пропаганду русского мира", которые продвигают в Раде соратники "толерантного" и "гуманного" президента Зеленского", - подчеркнула Панина.
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Она добавила, что "спустя семь лет после того, как ни в чем не повинные люди были заживо сожжены в Доме Профсоюзов, это преступление героизируется, выдается за некий триумф украинской национальной идеи" "Это – позор не только для Украины, но и для поддерживающего киевский режим западного лагеря. И нет никаких оснований сомневаться в том, что повторение одесской трагедии ждало бы и жителей Крыма, ели бы полуостров остался в составе Украины", - констатировала парламентарий.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
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Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
 
Госдума РФМВД УкраиныЕлена ПанинаОдессаУкраинаВ мире
 
 
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