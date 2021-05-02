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Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии
Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 2 мая этого года, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T16:10
2021-05-02T16:10
2021-05-02T16:10
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 2 мая этого года, сообщила в воскресенье пресс-служба сирийского лидера.Согласно указу, под амнистию подпадают осужденные за такие преступления, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители. Указ подразумевает смягчение наказания в некоторых случая. Например, приговор к смертной казни будет заменен на пожизненные каторжные работы. Тем же, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет.Отмечается, что амнистия не затронет осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, который повлек за собой человеческие жертвы.Согласно указу, на амнистию могут рассчитывать и те, кто скрывается от правосудия, если сдадутся органам власти.В марте Асад подписал указ об амнистии уклонистов от воинской службы.
https://ria.ru/20210428/siriya-1730021840.html
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башар асад, сирия, общество, в мире
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Президент Сирии Башар Асад
подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 2 мая этого года, сообщила в воскресенье пресс-служба сирийского лидера.
Согласно указу, под амнистию подпадают осужденные за такие преступления, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители. Указ подразумевает смягчение наказания в некоторых случая. Например, приговор к смертной казни будет заменен на пожизненные каторжные работы. Тем же, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет.
Отмечается, что амнистия не затронет осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, который повлек за собой человеческие жертвы.
Согласно указу, на амнистию могут рассчитывать и те, кто скрывается от правосудия, если сдадутся органам власти.
В марте Асад подписал указ об амнистии уклонистов от воинской службы.