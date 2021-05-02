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Аналитики спрогнозировали, как вырастут цены в мае
Аналитики спрогнозировали, как вырастут цены в мае
Годовая инфляция в России по итогам мая составит 5,7%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T08:30
2021-05-02T13:49
россия
инфляция
экономика
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам мая составит 5,7%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.По данным Росстата, инфляция в стране начала ускоряться в июне прошлого года после отмены большинства коронавирусных ограничений, при этом на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания к концу нынешнего марта она разогналась до 5,8%.Банк России ранее прогнозировал, что инфляция в стране во втором квартале текущего года будет близка к значениям первого квартала, а ее устойчивое замедление ожидается во втором полугодии. По итогам года регулятор предполагает темпы роста цен в диапазоне 4,7-5,2%, а возвращения инфляции к целевому значению вблизи 4% — в середине следующего года.Факторы инфляцииОсновными драйверами инфляции в мае выступают внешние факторы — рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, перебои в поставках; определенный вклад внесут и снятие карантинных ограничений в России и восстанавливающийся спрос населения, сходятся во мнении аналитики. Кроме того, многие из них ждут, что фактор высокой базы прошлого года в мае себя исчерпает."Проинфляционное давление оказывают факторы на стороне предложения, а также высокие издержки производства — высокие цены на металлы, зерно как корм для животных, что транслируется в цены на мясо, сокращение предложения важных компонентов, используемых в производстве, например дефицит чипов для производства автомобилей", — говорят аналитики "ВТБ Капитала".В условиях активного восстановления конечного потребления и бума кредитования поводов для замедления роста индекса потребительских цен не наблюдается, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов отмечает, что негативные шоки предложения и перебои с логистикой приводят к росту цен на непродовольственные товары.Некоторые аналитики видят инфляционные риски и в длинных майских каникулах. "В связи с ожидаемым ростом потребительского спроса внутри страны из-за нерабочих дней на фоне закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией инфляция в мае может остаться на уровне апреля и составить в годовом выражении уже около 6%. Таким образом, снижение инфляции откладывается на летние месяцы, когда цены традиционно стабилизируются по сезонным причинам", — считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.В то же время директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отмечает, что дополнительные праздничные дни с 4 по 7 мая какого-либо заметного проинфляционного влияния не окажут. Соглашается с таким мнением и директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев, который считает, что люди в основном готовятся к дачному сезону и наверняка уже сформировали необходимый запас товаров потребления.При этом в мае будут действовать и сдерживающие инфляцию факторы — правительственные меры ограничения роста цен на ряд "социально значимых" товаров, а также постепенное ужесточение монетарной политики Банком России, подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. А главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский ждет, что в мае будет наблюдаться сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.Последний весенний месяц и лето будут спокойными с точки зрения инфляции, ожидает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. "Следующий всплеск инфляции мы видим осенью на фоне роста цен на товарных рынках и роста инфляции в США. Кроме того, частично инфляция подпитывается геополитическими рисками, которые находят отражение в ценах. Снижение геополитических рисков могло бы благотворно повлиять на инфляцию", — заключил он.Прогнозы аналитиковПрогнозы инфляции по итогам мая представлены ниже (в %):АКРА — 5,9;БКС — 5,6;"ВТБ Капитал" — 5,8;"Зенит" — 5,5-5,6;НКР — 6;НРА — 4,7-4,9;Росбанк — 5,5;Сбербанк — 5,8-5,9;Совкомбанк — 5,9;"Уралсиб" — 5,7.
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россия, инфляция, экономика

Аналитики спрогнозировали, как вырастут цены в мае

08:30 02.05.2021 (обновлено: 13:49 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам мая составит 5,7%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, инфляция в стране начала ускоряться в июне прошлого года после отмены большинства коронавирусных ограничений, при этом на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания к концу нынешнего марта она разогналась до 5,8%.
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Факторы инфляции

Основными драйверами инфляции в мае выступают внешние факторы — рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, перебои в поставках; определенный вклад внесут и снятие карантинных ограничений в России и восстанавливающийся спрос населения, сходятся во мнении аналитики. Кроме того, многие из них ждут, что фактор высокой базы прошлого года в мае себя исчерпает.
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"Проинфляционное давление оказывают факторы на стороне предложения, а также высокие издержки производства — высокие цены на металлы, зерно как корм для животных, что транслируется в цены на мясо, сокращение предложения важных компонентов, используемых в производстве, например дефицит чипов для производства автомобилей", — говорят аналитики "ВТБ Капитала".
В условиях активного восстановления конечного потребления и бума кредитования поводов для замедления роста индекса потребительских цен не наблюдается, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов отмечает, что негативные шоки предложения и перебои с логистикой приводят к росту цен на непродовольственные товары.
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Некоторые аналитики видят инфляционные риски и в длинных майских каникулах. "В связи с ожидаемым ростом потребительского спроса внутри страны из-за нерабочих дней на фоне закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией инфляция в мае может остаться на уровне апреля и составить в годовом выражении уже около 6%. Таким образом, снижение инфляции откладывается на летние месяцы, когда цены традиционно стабилизируются по сезонным причинам", — считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
В то же время директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отмечает, что дополнительные праздничные дни с 4 по 7 мая какого-либо заметного проинфляционного влияния не окажут. Соглашается с таким мнением и директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев, который считает, что люди в основном готовятся к дачному сезону и наверняка уже сформировали необходимый запас товаров потребления.
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При этом в мае будут действовать и сдерживающие инфляцию факторы — правительственные меры ограничения роста цен на ряд "социально значимых" товаров, а также постепенное ужесточение монетарной политики Банком России, подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. А главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский ждет, что в мае будет наблюдаться сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
Последний весенний месяц и лето будут спокойными с точки зрения инфляции, ожидает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. "Следующий всплеск инфляции мы видим осенью на фоне роста цен на товарных рынках и роста инфляции в США. Кроме того, частично инфляция подпитывается геополитическими рисками, которые находят отражение в ценах. Снижение геополитических рисков могло бы благотворно повлиять на инфляцию", — заключил он.
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Прогнозы аналитиков

Прогнозы инфляции по итогам мая представлены ниже (в %):
АКРА — 5,9;
БКС — 5,6;
"ВТБ Капитал" — 5,8;
"Зенит" — 5,5-5,6;
НКР — 6;
НРА — 4,7-4,9;
Росбанк — 5,5;
Сбербанк — 5,8-5,9;
Совкомбанк — 5,9;
"Уралсиб" — 5,7.
 
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