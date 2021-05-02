https://ria.ru/20210502/terrorizm-1730560284.html

Бен Ладен — это миф. Как ликвидировали "террориста номер один"

Бен Ладен — это миф. Как ликвидировали "террориста номер один"

Ревущая толпа приближалась к Белому дому. Полицейские приняли демонстрантов за бейсбольных фанатов и призвали к порядку. Но жители Нью-Йорка собрались и у... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T08:00

2021-05-02T08:00

2021-05-02T10:21

военно-морские силы сша

джелалабад

теракты 11 сентября (2001)

хиллари клинтон

аль-каида

министерство обороны сша

усама бен ладен

барак обама

роберт гейтс

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Ревущая толпа приближалась к Белому дому. Полицейские приняли демонстрантов за бейсбольных фанатов и призвали к порядку. Но жители Нью-Йорка собрались и у мемориального комплекса, где до терактов 11 сентября возвышались башни-близнецы. Люди ликовали после экстренного обращения президента: "Террориста номер один Усаму бен Ладена ликвидировали". РИА Новости вспоминает операцию, чей ключевой организатор все еще засекречен, и разбирается, почему мифы продолжают жить. В минуте от крушенияВторого мая 2011 года после обращения Барака Обамы люди вышли не только на улицы Нью-Йорка. Ликовали в Вашингтоне, Бостоне и Филадельфии: за смерть их близких наконец отомстили. Спецоперацию по ликвидации бен Ладена запланировали на начало мая. Его укрытие в пакистанском Абботтабаде обнаружили давно, но действовать решили наверняка. Пакистанским властям ничего заранее не сообщали. Подготовку вели на военной базе в афганском Джелалабаде. Двадцать четыре бойца Объединенного командования спецопераций ВМС США разделили на две группы. Проникнуть в Абботтабад среди ночи собирались на вертолетах Black Hawk. От авиаудара по дому террориста отказались, чтобы не пострадали мирные жители. Запуск дрона тоже не гарантировал прямого попадания в цель. И без доказательств никто бы не поверил, что ликвидировали именно бен Ладена. "Морским котикам" поручили взять генетический материал преступника. Это был очень рискованный, но самый убедительный вариант. Приказ действовать поступил из ЦРУ поздно вечером. Темное время выбрали, чтобы не попасть на радары пакистанских военных. Важно было лететь низко над холмистой местностью и не привлекать внимание. Добравшись до места, вертолеты зависли в воздухе. Предстояло спуститься к дому террориста по веревкам. Но внезапно одна из машин начала терять высоту. "Вертолет бросало из стороны в сторону. Я смотрел на командира экипажа. Мы падали", — вспоминал позже участник спецоперации Мэтт Бисоннетт. Пилоту удалось приземлиться, но хвостом он пробил стену дома бен Ладена. Жесткая посадка разбудила всех в округе, и к нелюдимому месту потянулись жители. Это замедлило выход бойцов из второго вертолета. Вместо крыши пилот опустил машину на придомовой участок. Взорвав стены, бойцы проникли внутрь. Под прикрытием женПервым на шум отреагировал помощник и курьер террориста Аль-Кувейти. Открыл огонь, и его сразу убили в перестрелке. Следом под пули попали брат курьера Абрар и его жена Бушра. А чуть позже и взрослый сын бен Ладена — Хамза. Крики женщин и детей мешали спецназовцам пробраться на верхние этажи, где и скрывался бен Ладен. Несколько бойцов столкнулись с ним на лестнице, но не сразу поняли, что перед ними самый разыскиваемый в мире террорист. "Мы увидели человека в белой рубахе и свободных бежевых штанах. Он лег на пол и пополз к кровати. Кто-то из наших выстрелил, но промахнулся. Вторая пуля попала в голову. Контрольные выстрелы в грудь — и тело неподвижно застыло", — вспоминал Бисоннетт. По официальной версии, бен Ладен долго сопротивлялся. Пока шла борьба, прикрывался женами. Одной пуля попала в ногу. Убитого забрали американские военные. Но возникли проблемы. На родине, в Саудовской Аравии, отказались принять его останки. Арабы опасались, что место погребения станет культовым для радикалов. Решили похоронить в море. Тело обернули в белую материю, потом положили в пакет и опустили в морскую бездну. Фотографии застреленного бен Ладена толком никто не увидел, что стало поводом для слухов и подозрений. При этом участники спецоперации запомнили деталь: в карманах шаровар террориста лежали пятьсот евро и клочок бумаги с двумя номерами телефона. Террориста нашла женщинаБарак Обама и члены его команды следили за операцией по видеосвязи. В интернете позже разошлась фотография: американские политики напряженно наблюдают за действиями "морских котиков" в Пакистане. Хиллари Клинтон, занимавшая пост госсекретаря, от волнения прикрывает рукой рот. Спецоперация длилась тридцать восемь минут. После захвата в Белом доме все вздохнули с облегчением. И все же праздновать успех не спешили. "Мыслей о шампанском не было. Предстояло еще много работы. Но предвыборное обещание Обамы — достать организаторов терактов 9/11 живыми или мертвыми — выполнили", — рассказывал Роберт Гейтс, возглавлявший тогда Пентагон. Перед штурмом у спецназовцев взяли подписку о неразглашении. Но уже спустя сутки журналисты смаковали подробности операции. В Голливуде пообещали снять фильм. Всплыли сведения и о том, что первой на след террориста вышла секретный агент ЦРУ. Ее имя до сих пор засекречено."Не хватило денег на линейку"Через несколько лет часть материалов о ликвидации бен Ладена предали гласности. Стало известно, что первую информацию ЦРУ добыло еще в 2002-м. Установив прослушку людей из окружения террориста, американцы вычислили имя курьера Аль-Кувейти. Его поиски затянулись на много лет. В 2010-м спецслужбы определили: помощник бен Ладена жил в Пакистане. После каждой вылазки Аль-Кувейти возвращался в большой дом на окраине Абботтабада. Периодически оттуда выходили женщины и закупали продукты на местном рынке. Но в том, что это укрытие бен Ладена, сомневались до последнего. "Морские котики" вспоминали, что после ликвидации президент потребовал измерить тело убитого. Спецслужбы знали, что рост террориста — 192 сантиметра. Но под рукой не было линейки. Тогда один из бойцов лег рядом и оказался на десять сантиметров ниже. "Мы вложили в эту операцию шестьдесят миллионов, но так и не смогли купить линейку?" — спросил Обама, глядя на экран монитора. Творец мифаНа бен Ладена охотились не только спецслужбы. Этой же целью объясняли и военную кампанию в Афганистане. Поиск затянулся, и американцы на двадцать лет завязли в Кабуле. Успех неоднозначен: с одной стороны, организатора терактов 9/11 ликвидировали, с другой — международный терроризм так и не искоренен. Созданная бен Ладеном "Аль-Каида"* почти не появляется в мировых новостях, но существует в подполье. "Двадцать тысяч боевиков группировки никуда не делись. Они перекочевали в Африку и ждут своего часа. По мере вывода американцев из Афганистана последователи бен Ладена могут снова напомнить о себе. Получается, что террорист уничтожен, а его грязное дело живет", — рассуждает в беседе с РИА Новости специалист по Афганистану Андрей Серенко. "Имя бен Ладена до сих пор на слуху среди экстремистов потому, что он стал первым идеологом джихада. Взрывы и убийства происходили и до событий 9/11, но это были в основном политические преступления. Бен Ладен дал зеленый свет терактам во имя веры и якобы отыскал обоснования в религиозных писаниях. Ислам осуждает уничтожение мирных людей, однако последователи нашлись", — объясняет руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.Мифы вокруг бен Ладена живут — ему приписывают преступления, которые он, возможно, и не совершал. Известно, что сперва он отрицал связь с террористами, взорвавшими башни-близнецы: "Ответственность за события 9/11 он взял на себя только в 2004 году, — напоминает Семенов. — Вероятно, мог и не знать организаторов. Но он в любом случае виноват: вдохновил радикалов, сформулировал идеи джихада так, что они направили самолеты на Америку". "Бен Ладен сам сотворил о себе миф. Он стал первым исламским фанатиком, который открыто рассказывал журналистам CNN о планах уничтожить Америку. Использовал проповеди, лекции, интервью, чего до него не было, — подчеркивает Андрей Серенко. — "Террорист номер один" — это еще и раскрученный медийный образ. Он призывал к терактам, но доподлинно не известно, какие именно организовывал лично". Американцы обещали заплатить за голову бен Ладена двадцать пять миллионов долларов. Награду так никто и не получил. Власти объяснили: найти террориста помогли данные радиоэлектронной разведки. Впрочем, на деньги претендентов не было — все искренне радовались, что преступник уничтожен. Однако теракты, увы, не прекратились. *Террористическая организация, запрещенная в России.

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В США с ликованием встретили новость об уничтожении Усамы бен Ладена Усама бен Ладен уничтожен в Пакистане - об этом в своем заявлении сообщил президент США Барак Обама. Новость об этом американцы встретили с ликованием. 2021-05-02T08:00 true PT1M18S

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военно-морские силы сша, джелалабад, теракты 11 сентября (2001), хиллари клинтон, аль-каида, министерство обороны сша, усама бен ладен, барак обама, роберт гейтс, голливуд, сша, в мире