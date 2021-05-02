https://ria.ru/20210502/taksi-1730907628.html

В Перми клиентка такси выстрелила в водителя из-за цены поездки

В Перми клиентка такси выстрелила в водителя из-за цены поездки

Клиентка такси, которую не устроила цена на поездку, в аэропорту Перми выстрелила из травматического пистолета и поцарапала водителя таксомоторной службы,... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T13:11

2021-05-02T13:11

2021-05-02T15:46

пермь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

ПЕРМЬ/МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Клиентка такси, которую не устроила цена на поездку, в аэропорту Перми выстрелила из травматического пистолета и поцарапала водителя таксомоторной службы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Собеседник уточнил, что инцидент произошел 30 апреля на въезде на парковку аэропорта.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, конфликт произошел вечером 30 апреля, мужчина в нем серьезно не пострадал: у него царапина губы, обоих участников конфликта, которые оказались жителями Нижнего Тагила, доставили в полицию для разбирательства."Установлено, что женщина 1978 года рождения заказала такси от города Нижнего Тагила (Свердловская область) до города Перми. При оплате проезда между ней и водителем 1985 года рождения произошел конфликт. В результате женщина выстрелила в таксиста из травматического пистолета, причинив ему травму в виде царапины губы", — говорится в сообщении.Уточняется, что потерпевший отказался от медицинской помощи.

https://ria.ru/20210405/taksi-1604340848.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, происшествия