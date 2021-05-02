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В Перми клиентка такси выстрелила в водителя из-за цены поездки
В Перми клиентка такси выстрелила в водителя из-за цены поездки
Клиентка такси, которую не устроила цена на поездку, в аэропорту Перми выстрелила из травматического пистолета и поцарапала водителя таксомоторной службы,... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:11
2021-05-02T15:46
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ/МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Клиентка такси, которую не устроила цена на поездку, в аэропорту Перми выстрелила из травматического пистолета и поцарапала водителя таксомоторной службы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Собеседник уточнил, что инцидент произошел 30 апреля на въезде на парковку аэропорта.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, конфликт произошел вечером 30 апреля, мужчина в нем серьезно не пострадал: у него царапина губы, обоих участников конфликта, которые оказались жителями Нижнего Тагила, доставили в полицию для разбирательства."Установлено, что женщина 1978 года рождения заказала такси от города Нижнего Тагила (Свердловская область) до города Перми. При оплате проезда между ней и водителем 1985 года рождения произошел конфликт. В результате женщина выстрелила в таксиста из травматического пистолета, причинив ему травму в виде царапины губы", — говорится в сообщении.Уточняется, что потерпевший отказался от медицинской помощи.
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пермь, происшествия

В Перми клиентка такси выстрелила в водителя из-за цены поездки

13:11 02.05.2021 (обновлено: 15:46 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕРМЬ/МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Клиентка такси, которую не устроила цена на поездку, в аэропорту Перми выстрелила из травматического пистолета и поцарапала водителя таксомоторной службы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Женщине показалось, что цена за поездку в такси очень высокая, она выстрелила из травматики, но ни в кого не попала, у таксиста только царапина, даже врачей не вызывали", — рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что инцидент произошел 30 апреля на въезде на парковку аэропорта.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, конфликт произошел вечером 30 апреля, мужчина в нем серьезно не пострадал: у него царапина губы, обоих участников конфликта, которые оказались жителями Нижнего Тагила, доставили в полицию для разбирательства.
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"Установлено, что женщина 1978 года рождения заказала такси от города Нижнего Тагила (Свердловская область) до города Перми. При оплате проезда между ней и водителем 1985 года рождения произошел конфликт. В результате женщина выстрелила в таксиста из травматического пистолета, причинив ему травму в виде царапины губы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что потерпевший отказался от медицинской помощи.
 
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