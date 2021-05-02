https://ria.ru/20210502/tadzhikistan-1730941130.html

В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией

В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Киргизией

Ситуация в районах Таджикистана, где ранее произошел пограничный конфликт с Киргизией, сейчас спокойная, сообщили РИА Новости в мэрии города Исфара. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T20:38

2021-05-02T20:38

2021-05-02T20:38

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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ДУШАНБЕ, 2 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Ситуация в районах Таджикистана, где ранее произошел пограничный конфликт с Киргизией, сейчас спокойная, сообщили РИА Новости в мэрии города Исфара."Обстановка в зоне вооруженного конфликта 28-30 апреля на таджикско-киргизской границе сейчас спокойная", - сказал собеседник агентства.По его словам, утром 2 мая дорога Худжанд – Исфара была открыта для движения, и жители таджикских анклавов Чоркух и Ворух могли по ней спокойно проезжать.В пресс-службе также сообщили, что днем в воскресенье правительственная делегация в составе главы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумина Ятимова, руководителя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода, министра транспорта Азима Иброхима провела встречу с населением Воруха в местном дворце культуры, а также ознакомилась с ситуацией в приграничных селах.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210501/granitsa-1730838461.html

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире