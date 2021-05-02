Авен и Фридман подали в суд на издателя книги "Люди Путина"
14:35 02.05.2021 (обновлено: 23:48 02.05.2021)
© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель наблюдательного совета директоров концерна "Альфа-групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Еще три российских бизнесмена — Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский — и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды из-за книги "Люди Путина", сообщает газета Financial Times.
Они подали иски о клевете и защите информации к издательству HarperCollinsо и автору книги Кэтрин Белтон в марте и апреле. Представителями истцов выступили британские юридические фирмы Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing. Ранее иск против HarperCollins подал бизнесмен Роман Абрамович.
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"Мы можем подтвердить, что ни господину Авену, ни господину Фридману не было заранее известно о других исках, о которых идет речь <…> Они не вступали в контакт и не согласовывали правовую стратегию с другими истцами или их юристами", — заявил изданию официальный представитель Фридмана.
По его словам, Фридман и Авен обратились в суд только после того, как "ответчик отказался обсуждать ряд мер по устранению допущенных нарушений", предложенных их юристами. Комментарии "Роснефти" и представителей Чигиринского изданию получить не удалось.
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Издательство HarperCollins заявило, что будет "решительно защищать эту завоевавшую признание и прорывную книгу и право писать о вопросах, представляющих значительный интерес общественности".