https://ria.ru/20210502/sud-1730912767.html

Авен и Фридман подали в суд на издателя книги "Люди Путина"

Авен и Фридман подали в суд на издателя книги "Люди Путина"

Еще три российских бизнесмена — Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский — и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды из-за книги "Люди Путина",... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T14:35

2021-05-02T14:35

2021-05-02T23:48

роснефть

михаил фридман

шалва чигиринский

петр авен

в мире

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Еще три российских бизнесмена — Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский — и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды из-за книги "Люди Путина", сообщает газета Financial Times. Они подали иски о клевете и защите информации к издательству HarperCollinsо и автору книги Кэтрин Белтон в марте и апреле. Представителями истцов выступили британские юридические фирмы Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing. Ранее иск против HarperCollins подал бизнесмен Роман Абрамович."Мы можем подтвердить, что ни господину Авену, ни господину Фридману не было заранее известно о других исках, о которых идет речь <…> Они не вступали в контакт и не согласовывали правовую стратегию с другими истцами или их юристами", — заявил изданию официальный представитель Фридмана.По его словам, Фридман и Авен обратились в суд только после того, как "ответчик отказался обсуждать ряд мер по устранению допущенных нарушений", предложенных их юристами. Комментарии "Роснефти" и представителей Чигиринского изданию получить не удалось.Издательство HarperCollins заявило, что будет "решительно защищать эту завоевавшую признание и прорывную книгу и право писать о вопросах, представляющих значительный интерес общественности".

https://ria.ru/20210410/oshibka-1727699388.html

https://ria.ru/20200104/1563115340.html

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роснефть, михаил фридман, шалва чигиринский, петр авен, в мире