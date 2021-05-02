В Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
УФА, 2 мая – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства инцидента в Новотроицке, где бездомная собака искусала шестилетнюю девочку во дворе жилого дома, сообщает СУСК РФ по региону.
"Согласно размещенной в СМИ информации 6-летней жительнице города Новотроицк причинены телесные повреждения в результате нападения на последнюю бездомной собаки во дворе жилого дома по улице Уметбаева", - сообщает областной следком, отметив, что по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "халатность".
В сообщении говорится, что в настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельств нападения животного на ребенка.
"В ходе следствия будет установлено, соблюдались ли ответственными лицами требования федерального и регионального законодательства по организации работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных", - сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге и Орске остро стоит вопрос с безнадзорными собаками. По данным властей области, в 2020 году от горожан поступило свыше 750 обращений об агрессивном поведении безнадзорных собак на улице, а от укусов собак пострадали 250 человек. После нападения бездомной собаки на школьницу в Оренбурге было возбуждено уголовное дело о халатности против должностных лиц управления ЖКХ города. Губернатор Денис Паслер заявлял о намерении строительства двух приютов для животных.