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В Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка
В Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка
Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства инцидента в Новотроицке, где бездомная собака искусала шестилетнюю девочку во дворе жилого... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T20:10
2021-05-02T20:10
россия
денис паслер
оренбургская область
орск
происшествия
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УФА, 2 мая – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства инцидента в Новотроицке, где бездомная собака искусала шестилетнюю девочку во дворе жилого дома, сообщает СУСК РФ по региону.В сообщении говорится, что в настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельств нападения животного на ребенка."В ходе следствия будет установлено, соблюдались ли ответственными лицами требования федерального и регионального законодательства по организации работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных", - сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что в Оренбурге и Орске остро стоит вопрос с безнадзорными собаками. По данным властей области, в 2020 году от горожан поступило свыше 750 обращений об агрессивном поведении безнадзорных собак на улице, а от укусов собак пострадали 250 человек. После нападения бездомной собаки на школьницу в Оренбурге было возбуждено уголовное дело о халатности против должностных лиц управления ЖКХ города. Губернатор Денис Паслер заявлял о намерении строительства двух приютов для животных.
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россия, денис паслер, оренбургская область, орск, происшествия

В Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка

20:10 02.05.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Фото : СК РФ
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УФА, 2 мая – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства инцидента в Новотроицке, где бездомная собака искусала шестилетнюю девочку во дворе жилого дома, сообщает СУСК РФ по региону.

"Согласно размещенной в СМИ информации 6-летней жительнице города Новотроицк причинены телесные повреждения в результате нападения на последнюю бездомной собаки во дворе жилого дома по улице Уметбаева", - сообщает областной следком, отметив, что по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "халатность".

В сообщении говорится, что в настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельств нападения животного на ребенка.
"В ходе следствия будет установлено, соблюдались ли ответственными лицами требования федерального и регионального законодательства по организации работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных", - сообщает ведомство.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Вчера, 10:06
Прокуратура Сахалина проверяет данные о нападении собак на ребенка
Ранее сообщалось, что в Оренбурге и Орске остро стоит вопрос с безнадзорными собаками. По данным властей области, в 2020 году от горожан поступило свыше 750 обращений об агрессивном поведении безнадзорных собак на улице, а от укусов собак пострадали 250 человек. После нападения бездомной собаки на школьницу в Оренбурге было возбуждено уголовное дело о халатности против должностных лиц управления ЖКХ города. Губернатор Денис Паслер заявлял о намерении строительства двух приютов для животных.
 
РоссияДенис ПаслерОренбургская областьОрскПроисшествия
 
 
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