https://ria.ru/20210502/sobaka-1730938940.html

В Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка

В Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка

Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства инцидента в Новотроицке, где бездомная собака искусала шестилетнюю девочку во дворе жилого... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T20:10

2021-05-02T20:10

2021-05-02T20:10

россия

денис паслер

оренбургская область

орск

происшествия

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УФА, 2 мая – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства инцидента в Новотроицке, где бездомная собака искусала шестилетнюю девочку во дворе жилого дома, сообщает СУСК РФ по региону.В сообщении говорится, что в настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельств нападения животного на ребенка."В ходе следствия будет установлено, соблюдались ли ответственными лицами требования федерального и регионального законодательства по организации работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных", - сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что в Оренбурге и Орске остро стоит вопрос с безнадзорными собаками. По данным властей области, в 2020 году от горожан поступило свыше 750 обращений об агрессивном поведении безнадзорных собак на улице, а от укусов собак пострадали 250 человек. После нападения бездомной собаки на школьницу в Оренбурге было возбуждено уголовное дело о халатности против должностных лиц управления ЖКХ города. Губернатор Денис Паслер заявлял о намерении строительства двух приютов для животных.

https://ria.ru/20210501/sakhalin-1730810246.html

россия

оренбургская область

орск

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россия, денис паслер, оренбургская область, орск, происшествия