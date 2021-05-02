https://ria.ru/20210502/sobaka-1730925459.html

Волгоградского члена партии ЕР заподозрили в издевательствах над собакой

Волгоградского члена партии ЕР заподозрили в издевательствах над собакой

Волгоградское региональное отделение "Единой России" начало проверку сообщений в соцсетях о том, что член партии и глава села выбросил живую собаку в мусорку,... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T16:56

2021-05-02T16:56

2021-05-02T16:56

единая россия

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 2 мая – РИА Новости. Волгоградское региональное отделение "Единой России" начало проверку сообщений в соцсетях о том, что член партии и глава села выбросил живую собаку в мусорку, если информация подтвердится, то его исключат, сообщается на сайте реготделения.По данным ЕР, глава поселения – член партии.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского отделения ЕР, единороссы окажут помощь приюту, который взялся лечить и содержать спасенную собаку.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, происшествия