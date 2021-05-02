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Волгоградского члена партии ЕР заподозрили в издевательствах над собакой
Волгоградского члена партии ЕР заподозрили в издевательствах над собакой
Волгоградское региональное отделение "Единой России" начало проверку сообщений в соцсетях о том, что член партии и глава села выбросил живую собаку в мусорку,... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T16:56
2021-05-02T16:56
2021-05-02T16:56
единая россия
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 2 мая – РИА Новости. Волгоградское региональное отделение "Единой России" начало проверку сообщений в соцсетях о том, что член партии и глава села выбросил живую собаку в мусорку, если информация подтвердится, то его исключат, сообщается на сайте реготделения.По данным ЕР, глава поселения – член партии.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского отделения ЕР, единороссы окажут помощь приюту, который взялся лечить и содержать спасенную собаку.
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РИА Новости
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единая россия, происшествия