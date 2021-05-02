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Песни южных и западных славян о России
Песни южных и западных славян о России
Объявление России виновной во взрывах, случившихся на чешских, а также болгарских складах боеприпасов, само по себе носило взрывообразный характер. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T08:00
2021-05-02T08:00
россия
польша
румыния
чехия
венгрия
болгария
украина
авторы
мнение - авторы
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Объявление России виновной во взрывах, случившихся на чешских, а также болгарских складах боеприпасов, само по себе носило взрывообразный характер.Взрывы имели место и семь, и более лет назад, когда и отношения России с бывшими союзниками носили довольно мирный характер, и международная обстановка вообще была не столь напряженной. Надобность в актах войны (раньше это так называлось) на территории Чехии и Болгарии глубоко неясна. Если, конечно, не предполагать, что России постоянно присуща жажда деструкции любыми средствами и любой ценой.Это притом, что склады боеприпасов рвутся регулярно и повсеместно. Такова уже специфика хранимого материала. На Украине с 2003 по 2008 год, то есть в сугубо мирный период ее истории, склады взлетали на воздух шесть раз. Хищения и халатность. Украинские (как, впрочем, и российские) прапорщики — страшная разрушительная сила. И даже Институт национальной памяти пока не додумался обвинить во взрывах Россию.Еще больше подобных инцидентов было в самой России, и объяснялись они так же: "Разгильдяй шпиона злее". Версий, согласно которым в своей пекельной злобе ГРУ само подрывает свои же склады, не было. Равно как и предположений, что все это сделал Джеймс Бонд.И только чехи и болгары с помощью известных своей правдивостью и независимостью "Беллингкэта" и "Инсайдера" вдруг прозрели, причем одновременно.Всякое в нашей жизни бывает, но есть некоторый парадокс в том, как на передовом рубеже противостояния оказались те бывшие страны-сателлиты, которые в былые времена отличались особенно выдающимся низкопоклонством перед старшим братом.Именно в ЧССР родился лозунг "С Советским Союзом на вечные времена!" Ни мадьяры, ни румыны, ни восточные немцы в своих выражениях лояльности не упоминали вечность. Теперь, наверное, верные пражане будут скандировать: "С Сияющим Городом на вечные времена!"Что до Болгарии, то выражения "Шестнадцатая республика" и "Курица не птица, Болгария не заграница" были хорошо известны. Последнее есть перифраз поговорки царского времени "Курица не птица, прапорщик не офицер". То есть недосуверенность Болгарии прямо подчеркивалась.Паремии про птиц и куриц имели под собой некоторое основание. Болгарский вождь Тодор Живков неоднократно обращался к вождям советским (в 1963 году к Хрущеву, в 1973 году к Брежневу) с просьбой принять Болгарию в состав СССР. А уклонялись от этого братского единения не в Софии, а заглотные коммунисты в Москве. Такой был парадокс.Пражский вождь Антонин Новотный тоже в 1964-м входил к Хрущеву с аналогичным предложением, причем с формальной точки зрения эта идея была даже несколько более обоснованной: ЧССР, в отличие от Болгарии, все же имела сухопутную границу с СССР. Но Хрущева сняли, потом сняли Новотного, потом был "социализм с человеческим лицом", потом "братская помощь" и "нормализация" – в итоге остался только лозунг "С Советским Союзом на вечные времена!"Тем не менее склонность чехов и болгар к проскинезии — "Кто палку взял, тот мой капрал" — не может не впечатлять. Иные их союзники по Варшавскому договору, а теперь и по НАТО, отличаются большей сдержанностью.Например, румыны, чьи интересы в Молдавии сильно сталкиваются с российскими, тем не менее чужды чешско-болгарской отчаянности. Возможно, это как раз связано с тем, что Румыния более склонна гулять, как кошка, сама по себе, и прислуживает текущему сюзерену (а их было много: Франция, Германия, СССР, теперь США) без фанатизма.Самобытность Венгрии тем более известна: "Говорил же я тебе, что ты мадьяров не знаешь". Но даже и Польша, чьи отношения с Россией могут быть названы вековечной враждой — четыре с половиной века, начиная со времен Стефана Батория, куда уж вековечнее? — не опускается до уровня ЦРУ-"Беллингкэта". Разве что про авиакатастрофу 2010 года под Смоленском было сказано много фантастического, однако все же, заметим, не на уровне официальной позиции государства.То есть враждебность, и враждебность откровенная, но хотя бы не бред сивой кобылы из уст первых лиц. Вероятно, польский гонор не дает. Возможно же, даже остатки суверенитета не дают полностью отдаться постмодернистской стихии интернет-фантазий. Зато где суверенитета не было, нечего и начинать, в ход идет абсолютно все. Смотри Украину, где эта закономерность проявляется наиболее ярким и выпуклым образом.
https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html
https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729606623.html
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Максим Соколов
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Максим Соколов
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
россия, польша, румыния, чехия, венгрия, болгария, украина, авторы, мнение - авторы

Песни южных и западных славян о России

08:00 02.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на центр Праги
Вид на центр Праги - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Объявление России виновной во взрывах, случившихся на чешских, а также болгарских складах боеприпасов, само по себе носило взрывообразный характер.
Взрывы имели место и семь, и более лет назад, когда и отношения России с бывшими союзниками носили довольно мирный характер, и международная обстановка вообще была не столь напряженной. Надобность в актах войны (раньше это так называлось) на территории Чехии и Болгарии глубоко неясна. Если, конечно, не предполагать, что России постоянно присуща жажда деструкции любыми средствами и любой ценой.
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00
Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
Это притом, что склады боеприпасов рвутся регулярно и повсеместно. Такова уже специфика хранимого материала. На Украине с 2003 по 2008 год, то есть в сугубо мирный период ее истории, склады взлетали на воздух шесть раз. Хищения и халатность. Украинские (как, впрочем, и российские) прапорщики — страшная разрушительная сила. И даже Институт национальной памяти пока не додумался обвинить во взрывах Россию.
Еще больше подобных инцидентов было в самой России, и объяснялись они так же: "Разгильдяй шпиона злее". Версий, согласно которым в своей пекельной злобе ГРУ само подрывает свои же склады, не было. Равно как и предположений, что все это сделал Джеймс Бонд.
И только чехи и болгары с помощью известных своей правдивостью и независимостью "Беллингкэта" и "Инсайдера" вдруг прозрели, причем одновременно.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 12:26
Нарышкин назвал Чехию страной "ограниченного суверенитета" в дипломатии
Всякое в нашей жизни бывает, но есть некоторый парадокс в том, как на передовом рубеже противостояния оказались те бывшие страны-сателлиты, которые в былые времена отличались особенно выдающимся низкопоклонством перед старшим братом.
Именно в ЧССР родился лозунг "С Советским Союзом на вечные времена!" Ни мадьяры, ни румыны, ни восточные немцы в своих выражениях лояльности не упоминали вечность. Теперь, наверное, верные пражане будут скандировать: "С Сияющим Городом на вечные времена!"
Что до Болгарии, то выражения "Шестнадцатая республика" и "Курица не птица, Болгария не заграница" были хорошо известны. Последнее есть перифраз поговорки царского времени "Курица не птица, прапорщик не офицер". То есть недосуверенность Болгарии прямо подчеркивалась.
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 17:41
Войдем в состав России: болгары высказались об идее покинуть НАТО
Паремии про птиц и куриц имели под собой некоторое основание. Болгарский вождь Тодор Живков неоднократно обращался к вождям советским (в 1963 году к Хрущеву, в 1973 году к Брежневу) с просьбой принять Болгарию в состав СССР. А уклонялись от этого братского единения не в Софии, а заглотные коммунисты в Москве. Такой был парадокс.
Пражский вождь Антонин Новотный тоже в 1964-м входил к Хрущеву с аналогичным предложением, причем с формальной точки зрения эта идея была даже несколько более обоснованной: ЧССР, в отличие от Болгарии, все же имела сухопутную границу с СССР. Но Хрущева сняли, потом сняли Новотного, потом был "социализм с человеческим лицом", потом "братская помощь" и "нормализация" – в итоге остался только лозунг "С Советским Союзом на вечные времена!"
Тем не менее склонность чехов и болгар к проскинезии — "Кто палку взял, тот мой капрал" — не может не впечатлять. Иные их союзники по Варшавскому договору, а теперь и по НАТО, отличаются большей сдержанностью.
Общевойсковые учения Братство по оружию Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 12:46
Историк рассказал о стратегии Запада "Петля анаконды" против России
Например, румыны, чьи интересы в Молдавии сильно сталкиваются с российскими, тем не менее чужды чешско-болгарской отчаянности. Возможно, это как раз связано с тем, что Румыния более склонна гулять, как кошка, сама по себе, и прислуживает текущему сюзерену (а их было много: Франция, Германия, СССР, теперь США) без фанатизма.
Самобытность Венгрии тем более известна: "Говорил же я тебе, что ты мадьяров не знаешь". Но даже и Польша, чьи отношения с Россией могут быть названы вековечной враждой — четыре с половиной века, начиная со времен Стефана Батория, куда уж вековечнее? — не опускается до уровня ЦРУ-"Беллингкэта". Разве что про авиакатастрофу 2010 года под Смоленском было сказано много фантастического, однако все же, заметим, не на уровне официальной позиции государства.
Эстонские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 17:06
Польский генерал предложил создать Балтийский союз против России
То есть враждебность, и враждебность откровенная, но хотя бы не бред сивой кобылы из уст первых лиц. Вероятно, польский гонор не дает. Возможно же, даже остатки суверенитета не дают полностью отдаться постмодернистской стихии интернет-фантазий.
Зато где суверенитета не было, нечего и начинать, в ход идет абсолютно все. Смотри Украину, где эта закономерность проявляется наиболее ярким и выпуклым образом.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
 
РоссияПольшаРумынияЧехияВенгрияБолгарияУкраинаАвторыМнение - Авторы
 
 
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