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В Донбассе подорвался украинский силовик, заявили в ЛНР
В Донбассе подорвался украинский силовик, заявили в ЛНР
Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский, заявил... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T16:13
2021-05-02T16:13
яков осадчий
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Он уточнил, что в результате подрыва украинский военнослужащий получил легкие осколочные ранения и контузию."Командованием батальона принято решение о подаче раненного военнослужащего как результат огневой провокации со стороны Народной милиции", - дополнил официальный представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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донецкая народная республика
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яков осадчий, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В Донбассе подорвался украинский силовик, заявили в ЛНР

16:13 02.05.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"При проведении инженерных работ по углублению траншей на позициях (ВС Украины - ред.) в районе населенного пункта Мироновский от удара лопаты произошла детонация неизвестного взрывного устройства", - рассказал Осадчий.

Он уточнил, что в результате подрыва украинский военнослужащий получил легкие осколочные ранения и контузию.
"Командованием батальона принято решение о подаче раненного военнослужащего как результат огневой провокации со стороны Народной милиции", - дополнил официальный представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Яков ОсадчийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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