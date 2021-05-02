В Донбассе подорвался украинский силовик, заявили в ЛНР
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"При проведении инженерных работ по углублению траншей на позициях (ВС Украины - ред.) в районе населенного пункта Мироновский от удара лопаты произошла детонация неизвестного взрывного устройства", - рассказал Осадчий.
Он уточнил, что в результате подрыва украинский военнослужащий получил легкие осколочные ранения и контузию.
"Командованием батальона принято решение о подаче раненного военнослужащего как результат огневой провокации со стороны Народной милиции", - дополнил официальный представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.