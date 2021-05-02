https://ria.ru/20210502/silovik-1730921346.html

В Донбассе подорвался украинский силовик, заявили в ЛНР

В Донбассе подорвался украинский силовик, заявили в ЛНР

Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский, заявил... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T16:13

2021-05-02T16:13

2021-05-02T16:13

яков осадчий

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Он уточнил, что в результате подрыва украинский военнослужащий получил легкие осколочные ранения и контузию."Командованием батальона принято решение о подаче раненного военнослужащего как результат огневой провокации со стороны Народной милиции", - дополнил официальный представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210501/pushilin-1730826161.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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яков осадчий, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире