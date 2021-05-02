https://ria.ru/20210502/sekret-1730793762.html
IT-эксперт рассказал о секретной игре на Android
IT-эксперт рассказал о секретной игре на Android
Речь идет о яркой картинке, встроенной разработчиками в систему Android и меняющейся от версии к версии. Такие картинки называются "пасхалки" (или "пасхальное... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T01:15
2021-05-02T01:15
2021-05-02T01:15
хайтэк
сергей севрюков
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общество
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Раскрыта секретная игра на Android
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Речь идет о яркой картинке, встроенной разработчиками в систему Android и меняющейся от версии к версии. Такие картинки называются "пасхалки" (или "пасхальное яйцо"), и в свое время они были весьма популярны, рассказал агентству "Прайм" PR-менеджер ГК "ХайТэк" Сергей Севрюков.Сейчас актуальность "пасхалок" снизилась, но еще лет 15-20 назад эта тема была очень интересна. Причем их встраивали не только в ПО, а, например, в сайты, фильмы и другой контент, напомнил он.Подборки "пасхалок" можно найти в интернете по запросу "пасхальные яйца в программах" или подобному. Игры в каждой версии Android разные, и для того, чтобы их обнаружить, нужны внимательность и сноровка.Порой это просто интерактивная заставка, но дело не в этом."Даже если это и игра, то, естественно, в нее никто постоянно "рубиться" не будет, так как она, как правило, неудобна в управлении, да и смысл примитивен. Но вот кого-то удивить, запустив ее таким простым способом, вполне можно", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20210401/pamyat-1603718542.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хайтэк, сергей севрюков, россия, смартфоны, google android, игры, технологии, общество
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Речь идет о яркой картинке, встроенной разработчиками в систему Android
и меняющейся от версии к версии. Такие картинки называются "пасхалки" (или "пасхальное яйцо"), и в свое время они были весьма популярны, рассказал агентству "Прайм
" PR-менеджер ГК "ХайТэк" Сергей Севрюков.
Сейчас актуальность "пасхалок" снизилась, но еще лет 15-20 назад эта тема была очень интересна. Причем их встраивали не только в ПО, а, например, в сайты, фильмы и другой контент, напомнил он.
Подборки "пасхалок" можно найти в интернете по запросу "пасхальные яйца в программах" или подобному. Игры в каждой версии Android разные, и для того, чтобы их обнаружить, нужны внимательность и сноровка.
Порой это просто интерактивная заставка, но дело не в этом.
"Даже если это и игра, то, естественно, в нее никто постоянно "рубиться" не будет, так как она, как правило, неудобна в управлении, да и смысл примитивен. Но вот кого-то удивить, запустив ее таким простым способом, вполне можно", — заключил эксперт.