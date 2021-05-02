https://ria.ru/20210502/ryba-1730902696.html

Жители Магадана сняли на видео, как руками собирают навагу в бухте

Жители Магадана сняли на видео, как руками собирают навагу в бухте

Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:03

2021-05-02T12:03

2021-05-02T12:57

охотское море

магадан

общество

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МАГАДАН, 2 мая - РИА Новости. Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте. Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. Видео с тем, как на побережье жители собирают рыбу прямо руками, стало популярным в социальных сетях."Сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к её обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области", - говорится в сообщении магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.Уточняется, что навага, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.

охотское море

магадан

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2021

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Массовое скопление наваги в бухте Охотского моря Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. На побережье Охотского моря жители Магадана собирают рыбу прямо руками. 2021-05-02T12:03 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, охотское море, магадан, общество