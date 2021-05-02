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Жители Магадана сняли на видео, как руками собирают навагу в бухте
Жители Магадана сняли на видео, как руками собирают навагу в бухте
Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T12:03
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охотское море
магадан
общество
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МАГАДАН, 2 мая - РИА Новости. Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте. Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. Видео с тем, как на побережье жители собирают рыбу прямо руками, стало популярным в социальных сетях."Сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к её обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области", - говорится в сообщении магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.Уточняется, что навага, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.
охотское море
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РИА Новости
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353
60
Массовое скопление наваги в бухте Охотского моря
Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. На побережье Охотского моря жители Магадана собирают рыбу прямо руками.
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60
видео, охотское море, магадан, общество
Жители Магадана сняли на видео, как руками собирают навагу в бухте
МАГАДАН, 2 мая - РИА Новости. Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте.
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Жители Магадана сняли на видео, как руками собирают навагу в бухте

12:03 02.05.2021 (обновлено: 12:57 02.05.2021)
 
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МАГАДАН, 2 мая - РИА Новости. Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте.
Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. Видео с тем, как на побережье жители собирают рыбу прямо руками, стало популярным в социальных сетях.
"Сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к её обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области", - говорится в сообщении магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Уточняется, что навага, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.
 
Охотское мореМагаданОбщество
 
 
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