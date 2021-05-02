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Жители Магадана сняли на видео, как руками собирают навагу в бухте
Жители Магадана сняли на видео, как руками собирают навагу в бухте
Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T12:03
2021-05-02T12:03
2021-05-02T12:57
охотское море
магадан
общество
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МАГАДАН, 2 мая - РИА Новости. Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте. Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. Видео с тем, как на побережье жители собирают рыбу прямо руками, стало популярным в социальных сетях."Сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к её обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области", - говорится в сообщении магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.Уточняется, что навага, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.
охотское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730904862_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_56aa275e3a9951a2c88787204efc8425.jpg
Массовое скопление наваги в бухте Охотского моря
Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. На побережье Охотского моря жители Магадана собирают рыбу прямо руками.
2021-05-02T12:03
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, охотское море, магадан, общество
МАГАДАН, 2 мая - РИА Новости.
Жители Магадана
запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря
, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте.
Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. Видео с тем, как на побережье жители собирают рыбу прямо руками, стало популярным в социальных сетях.
"Сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к её обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области", - говорится в сообщении магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Уточняется, что навага, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.