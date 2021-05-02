Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210502/rszo-1729996273.html
"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие
"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие
Скорость, внезапность и огневая мощь системы залпового огня — НПО "Сплав" разрабатывает компактную РСЗО для армейских спецподразделений. Это не первая попытка... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T08:00
2021-05-02T09:41
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152401/20/1524012021_0:0:1194:673_1920x0_80_0_0_6151917a1dcd16c58ea3e61e9d0e3b47.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Скорость, внезапность и огневая мощь системы залпового огня — НПО "Сплав" разрабатывает компактную РСЗО для армейских спецподразделений. Это не первая попытка оборонной промышленности привлечь внимание военных к подобному вооружению, популярному во многих армиях мира. РИА Новости разбиралось, приживется ли оно в России.Удары по площадямПроект мини-РСЗО уже представили военным. В Минобороны его в целом поддержали, уточнив лишь перечень задач. Сейчас конструкторы в инициативном порядке проводят научно-исследовательские работы по определению технических характеристик комплекса и создают экспериментальный макет.Легкую реактивную систему залпового огня собираются устанавливать на внедорожники-пикапы. Боеприпасы — неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибром 80 миллиметров. Ожидается, что к 2022-му предприятие и Минобороны окончательно определятся с тем, нужна ли такая система армии и примут решение о целесообразности дальнейшей разработки.Неуправляемые ракеты С-8 приняли на вооружение еще в конце 1960-х. В основном их использует авиация — пусковые установки подвешивают на вертолеты и штурмовики. В частности, "восьмерки" сильно пригодились на войне в Афганистане — ими уничтожали живую силу, легкие укрепления, автомобили и караваны моджахедов.Боеприпасы неоднократно модернизировали. Одна из последних версий — С-8ОФП "Бронебойщик" с девятикилограммовой боевой частью. Регулируемый взрыватель позволяет активировать заряд либо перед препятствием, либо за ним. Благодаря усиленному корпусу повышенной прочности снаряд пробивает стены зданий и залетает внутрь. НАРы предыдущих поколений взрывались сразу же при соприкосновении с преградой. Особенно эффективны такие ракеты при ударах по площадям. В каждом осколочно-фугасном снаряде несколько тысяч небольших стальных стержней, поражающих живую силу и технику на расстоянии в сотни метров. Некоторые модификации С-8 — с объемно-детонирующей смесью, есть также осветительные НАРы и постановщики помех для радиоаппаратуры. РСЗО спецназначенияПо словам военного эксперта Алексея Леонкова, Минобороны России требуется время, чтобы определить роль подобной установки в современном общевойсковом бою и условия ее применения."Это развитие темы так называемых тачанок, — пояснил он в беседе с РИА Новости. — На колесных джипах нередко монтируют боевые модули — пулеметы, в том числе крупнокалиберные, минометы. Такое вооружение может понадобиться, например, для сил специальных операций и в некоторых случаях — другим армейским подразделениям".Российская оборонка не первый раз предлагает военным миниатюрные системы залпового огня. Так, в 2013-м уральские оружейники представили "Мини-Град" — пусковую установку из 20 направляющих предполагалось устанавливать на колесном броневике "Тигр". Калибр ракет — 81,5 или 105 миллиметров. Дальность — до десяти километров. Боезапас — 40 снарядов. Одно из главных преимуществ установки — быстрая подготовка к бою. Машина разворачивается в боевое положение всего за 20 секунд. Сфера применения — разведка, спецназ МВД, ВДВ, пограничники.Еще есть универсальный комплекс неуправляемого ракетного оружия "Сель", представленный в 2018-м. Четыре блока с десятком направляющих в кузове пикапа УАЗ или на вертолетах Ми-28НМ. Боеприпасы — 80-миллиметровые НАР С-8. Стрельба — одиночными, так и залпом — на дистанцию до четырех километров. При этом установка вращается на 360 градусов.Просто, дешево, эффективноКак бы то ни было, Минобороны по разным причинам пока не спешит с заказами, предпочитая компактным РСЗО более мощные и дальнобойные "Грады" и "Смерчи", одним залпом накрывающие несколько гектаров.Хотя "ракетные тачанки" давно применяют армии многих стран и другие вооруженные формирования, в том числе незаконные. Так, сирийские боевики устанавливают авиационные блоки неуправляемых ракет на гражданские джипы и получают довольно грозное оружие, пусть и с весьма неточное. Известны и мини-РСЗО заводского производства. Например, СССР по запросу правительства отправлял в середине 1960-х в Демократическую республику Вьетнам переносные реактивные пусковые установки "Град-П", или "Партизан". Всего одну направляющую от РСЗО устанавливали на треногу, добавляли прицел и артиллерийскую буссоль. Система весила 55 килограммов и для удобства транспортировки разбиралась на две части. В боевое положение переводилась менее чем за три минуты. Боеприпасы — стандартные 122-миллиметровые неуправляемые ракеты от "Града". Расчет — пять бойцов. Такую РСЗО можно было быстро и незаметно перебрасывать в лесной и горной местности и наносить удары с неожиданных направлений — по всем правилам партизанской войны. После модернизации "Град-П" бил на дальность более десяти километров, скорострельность — один выстрел в минуту. Осколки поражали цели — в основном живую силу — на сотнях квадратных метров.Вьетнамцы успешно применяли "Партизан" против американских войск — чаше всего обстреливали аэродромы и районы базирования. Позже такие РСЗО воевали в Анголе, они стояли на вооружении египетской, румынской, иранской, кубинской армий.Еще одна популярная компактная система залпового огня — китайская буксируемая реактивная установка Type 63. Двенадцатиствольный пакет направляющих, легкое одноосное колесное шасси, 107-миллиметровые неуправляемые ракеты. Дешевая, надежная и простая в эксплуатации Type 63 считается одной их самых распространенных в мире. Она до сих пор используется не только незаконными вооруженными формированиями, но и регулярными армиями разных стран.
https://ria.ru/20210327/pushka-1602974637.html
https://ria.ru/20201208/terminator-1588074627.html
https://ria.ru/20210315/snaryad-1600907151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152401/20/1524012021_250:13:1194:721_1920x0_80_0_0_3b00608773ae39436b570e0ae1da4d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф, безопасность

"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие

08:00 02.05.2021 (обновлено: 09:41 02.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / День Сил специальных операцийВоеннослужащие ССО ВС РФ
Военнослужащие ССО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / День Сил специальных операций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Скорость, внезапность и огневая мощь системы залпового огня — НПО "Сплав" разрабатывает компактную РСЗО для армейских спецподразделений. Это не первая попытка оборонной промышленности привлечь внимание военных к подобному вооружению, популярному во многих армиях мира. РИА Новости разбиралось, приживется ли оно в России.

Удары по площадям

Проект мини-РСЗО уже представили военным. В Минобороны его в целом поддержали, уточнив лишь перечень задач. Сейчас конструкторы в инициативном порядке проводят научно-исследовательские работы по определению технических характеристик комплекса и создают экспериментальный макет.
Легкую реактивную систему залпового огня собираются устанавливать на внедорожники-пикапы. Боеприпасы — неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибром 80 миллиметров. Ожидается, что к 2022-му предприятие и Минобороны окончательно определятся с тем, нужна ли такая система армии и примут решение о целесообразности дальнейшей разработки.
Неуправляемые ракеты С-8 приняли на вооружение еще в конце 1960-х. В основном их использует авиация — пусковые установки подвешивают на вертолеты и штурмовики. В частности, "восьмерки" сильно пригодились на войне в Афганистане — ими уничтожали живую силу, легкие укрепления, автомобили и караваны моджахедов.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 08:00
"Перехват невозможен": чем вооружили новые российские корабли
Боеприпасы неоднократно модернизировали. Одна из последних версий — С-8ОФП "Бронебойщик" с девятикилограммовой боевой частью. Регулируемый взрыватель позволяет активировать заряд либо перед препятствием, либо за ним. Благодаря усиленному корпусу повышенной прочности снаряд пробивает стены зданий и залетает внутрь. НАРы предыдущих поколений взрывались сразу же при соприкосновении с преградой.
Особенно эффективны такие ракеты при ударах по площадям. В каждом осколочно-фугасном снаряде несколько тысяч небольших стальных стержней, поражающих живую силу и технику на расстоянии в сотни метров. Некоторые модификации С-8 — с объемно-детонирующей смесью, есть также осветительные НАРы и постановщики помех для радиоаппаратуры.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-24 во время контрольной проверки боеготовности ВКС России
Ударный вертолёт Ми-24 во время контрольной проверки боеготовности ВКС России - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ми-24 во время контрольной проверки боеготовности ВКС России

РСЗО спецназначения

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Минобороны России требуется время, чтобы определить роль подобной установки в современном общевойсковом бою и условия ее применения.
"Это развитие темы так называемых тачанок, — пояснил он в беседе с РИА Новости. — На колесных джипах нередко монтируют боевые модули — пулеметы, в том числе крупнокалиберные, минометы. Такое вооружение может понадобиться, например, для сил специальных операций и в некоторых случаях — другим армейским подразделениям".
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 08:00
"Это прорыв": Россия обкатывает новую тактику танкового боя
Российская оборонка не первый раз предлагает военным миниатюрные системы залпового огня. Так, в 2013-м уральские оружейники представили "Мини-Град" — пусковую установку из 20 направляющих предполагалось устанавливать на колесном броневике "Тигр". Калибр ракет — 81,5 или 105 миллиметров.
Дальность — до десяти километров. Боезапас — 40 снарядов. Одно из главных преимуществ установки — быстрая подготовка к бою. Машина разворачивается в боевое положение всего за 20 секунд. Сфера применения — разведка, спецназ МВД, ВДВ, пограничники.
Еще есть универсальный комплекс неуправляемого ракетного оружия "Сель", представленный в 2018-м. Четыре блока с десятком направляющих в кузове пикапа УАЗ или на вертолетах Ми-28НМ. Боеприпасы — 80-миллиметровые НАР С-8. Стрельба — одиночными, так и залпом — на дистанцию до четырех километров. При этом установка вращается на 360 градусов.
© AFP 2021 / Genya SavilovУкраинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" во время учений
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град во время учений - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AFP 2021 / Genya Savilov
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" во время учений

Просто, дешево, эффективно

Как бы то ни было, Минобороны по разным причинам пока не спешит с заказами, предпочитая компактным РСЗО более мощные и дальнобойные "Грады" и "Смерчи", одним залпом накрывающие несколько гектаров.
Хотя "ракетные тачанки" давно применяют армии многих стран и другие вооруженные формирования, в том числе незаконные. Так, сирийские боевики устанавливают авиационные блоки неуправляемых ракет на гражданские джипы и получают довольно грозное оружие, пусть и с весьма неточное.
Известны и мини-РСЗО заводского производства. Например, СССР по запросу правительства отправлял в середине 1960-х в Демократическую республику Вьетнам переносные реактивные пусковые установки "Град-П", или "Партизан".
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 08:00
"России в этом нет равных": за какой проект взялась американская оборонка
Всего одну направляющую от РСЗО устанавливали на треногу, добавляли прицел и артиллерийскую буссоль. Система весила 55 килограммов и для удобства транспортировки разбиралась на две части. В боевое положение переводилась менее чем за три минуты. Боеприпасы — стандартные 122-миллиметровые неуправляемые ракеты от "Града". Расчет — пять бойцов.
Такую РСЗО можно было быстро и незаметно перебрасывать в лесной и горной местности и наносить удары с неожиданных направлений — по всем правилам партизанской войны. После модернизации "Град-П" бил на дальность более десяти километров, скорострельность — один выстрел в минуту. Осколки поражали цели — в основном живую силу — на сотнях квадратных метров.
CC0 / Bình Giang / Переносная установка 9П132 "Град-П" в музее Хо Ши Мина в Ханое
Переносная установка 9П132 Град-П в музее Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
CC0 / Bình Giang /
Переносная установка 9П132 "Град-П" в музее Хо Ши Мина в Ханое
Вьетнамцы успешно применяли "Партизан" против американских войск — чаше всего обстреливали аэродромы и районы базирования. Позже такие РСЗО воевали в Анголе, они стояли на вооружении египетской, румынской, иранской, кубинской армий.
Еще одна популярная компактная система залпового огня — китайская буксируемая реактивная установка Type 63. Двенадцатиствольный пакет направляющих, легкое одноосное колесное шасси, 107-миллиметровые неуправляемые ракеты.
Дешевая, надежная и простая в эксплуатации Type 63 считается одной их самых распространенных в мире. Она до сих пор используется не только незаконными вооруженными формированиями, но и регулярными армиями разных стран.
CC0 / Bình Giang / Реактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
CC0 / Bình Giang /
Реактивная система залпового огня
 
РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Народный артист России Олег Вавилов попал в больницу
03:37Блинкен: США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан
03:28Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща
03:21Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике
03:12Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
03:04Англичане в 1945 году убили тысячи советских пленных, рассказал историк
02:49Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
02:47Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
02:36Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
02:26Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
02:15Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
02:10Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
02:06Премьер Чехии убедил главу Минюста насчет версии взрывов в Врбетице
01:47В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом
01:43Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
01:42На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме
01:24При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
01:15Аналитик объяснил, чем опасна покупка долларов
00:32На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
00:27Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
Лента новостейМолния