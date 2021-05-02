https://ria.ru/20210502/rszo-1729996273.html

"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие

"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие

Скорость, внезапность и огневая мощь системы залпового огня — НПО "Сплав" разрабатывает компактную РСЗО для армейских спецподразделений. Это не первая попытка... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T08:00

2021-05-02T08:00

2021-05-02T09:41

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152401/20/1524012021_0:0:1194:673_1920x0_80_0_0_6151917a1dcd16c58ea3e61e9d0e3b47.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Скорость, внезапность и огневая мощь системы залпового огня — НПО "Сплав" разрабатывает компактную РСЗО для армейских спецподразделений. Это не первая попытка оборонной промышленности привлечь внимание военных к подобному вооружению, популярному во многих армиях мира. РИА Новости разбиралось, приживется ли оно в России.Удары по площадямПроект мини-РСЗО уже представили военным. В Минобороны его в целом поддержали, уточнив лишь перечень задач. Сейчас конструкторы в инициативном порядке проводят научно-исследовательские работы по определению технических характеристик комплекса и создают экспериментальный макет.Легкую реактивную систему залпового огня собираются устанавливать на внедорожники-пикапы. Боеприпасы — неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибром 80 миллиметров. Ожидается, что к 2022-му предприятие и Минобороны окончательно определятся с тем, нужна ли такая система армии и примут решение о целесообразности дальнейшей разработки.Неуправляемые ракеты С-8 приняли на вооружение еще в конце 1960-х. В основном их использует авиация — пусковые установки подвешивают на вертолеты и штурмовики. В частности, "восьмерки" сильно пригодились на войне в Афганистане — ими уничтожали живую силу, легкие укрепления, автомобили и караваны моджахедов.Боеприпасы неоднократно модернизировали. Одна из последних версий — С-8ОФП "Бронебойщик" с девятикилограммовой боевой частью. Регулируемый взрыватель позволяет активировать заряд либо перед препятствием, либо за ним. Благодаря усиленному корпусу повышенной прочности снаряд пробивает стены зданий и залетает внутрь. НАРы предыдущих поколений взрывались сразу же при соприкосновении с преградой. Особенно эффективны такие ракеты при ударах по площадям. В каждом осколочно-фугасном снаряде несколько тысяч небольших стальных стержней, поражающих живую силу и технику на расстоянии в сотни метров. Некоторые модификации С-8 — с объемно-детонирующей смесью, есть также осветительные НАРы и постановщики помех для радиоаппаратуры. РСЗО спецназначенияПо словам военного эксперта Алексея Леонкова, Минобороны России требуется время, чтобы определить роль подобной установки в современном общевойсковом бою и условия ее применения."Это развитие темы так называемых тачанок, — пояснил он в беседе с РИА Новости. — На колесных джипах нередко монтируют боевые модули — пулеметы, в том числе крупнокалиберные, минометы. Такое вооружение может понадобиться, например, для сил специальных операций и в некоторых случаях — другим армейским подразделениям".Российская оборонка не первый раз предлагает военным миниатюрные системы залпового огня. Так, в 2013-м уральские оружейники представили "Мини-Град" — пусковую установку из 20 направляющих предполагалось устанавливать на колесном броневике "Тигр". Калибр ракет — 81,5 или 105 миллиметров. Дальность — до десяти километров. Боезапас — 40 снарядов. Одно из главных преимуществ установки — быстрая подготовка к бою. Машина разворачивается в боевое положение всего за 20 секунд. Сфера применения — разведка, спецназ МВД, ВДВ, пограничники.Еще есть универсальный комплекс неуправляемого ракетного оружия "Сель", представленный в 2018-м. Четыре блока с десятком направляющих в кузове пикапа УАЗ или на вертолетах Ми-28НМ. Боеприпасы — 80-миллиметровые НАР С-8. Стрельба — одиночными, так и залпом — на дистанцию до четырех километров. При этом установка вращается на 360 градусов.Просто, дешево, эффективноКак бы то ни было, Минобороны по разным причинам пока не спешит с заказами, предпочитая компактным РСЗО более мощные и дальнобойные "Грады" и "Смерчи", одним залпом накрывающие несколько гектаров.Хотя "ракетные тачанки" давно применяют армии многих стран и другие вооруженные формирования, в том числе незаконные. Так, сирийские боевики устанавливают авиационные блоки неуправляемых ракет на гражданские джипы и получают довольно грозное оружие, пусть и с весьма неточное. Известны и мини-РСЗО заводского производства. Например, СССР по запросу правительства отправлял в середине 1960-х в Демократическую республику Вьетнам переносные реактивные пусковые установки "Град-П", или "Партизан". Всего одну направляющую от РСЗО устанавливали на треногу, добавляли прицел и артиллерийскую буссоль. Система весила 55 килограммов и для удобства транспортировки разбиралась на две части. В боевое положение переводилась менее чем за три минуты. Боеприпасы — стандартные 122-миллиметровые неуправляемые ракеты от "Града". Расчет — пять бойцов. Такую РСЗО можно было быстро и незаметно перебрасывать в лесной и горной местности и наносить удары с неожиданных направлений — по всем правилам партизанской войны. После модернизации "Град-П" бил на дальность более десяти километров, скорострельность — один выстрел в минуту. Осколки поражали цели — в основном живую силу — на сотнях квадратных метров.Вьетнамцы успешно применяли "Партизан" против американских войск — чаше всего обстреливали аэродромы и районы базирования. Позже такие РСЗО воевали в Анголе, они стояли на вооружении египетской, румынской, иранской, кубинской армий.Еще одна популярная компактная система залпового огня — китайская буксируемая реактивная установка Type 63. Двенадцатиствольный пакет направляющих, легкое одноосное колесное шасси, 107-миллиметровые неуправляемые ракеты. Дешевая, надежная и простая в эксплуатации Type 63 считается одной их самых распространенных в мире. Она до сих пор используется не только незаконными вооруженными формированиями, но и регулярными армиями разных стран.

https://ria.ru/20210327/pushka-1602974637.html

https://ria.ru/20201208/terminator-1588074627.html

https://ria.ru/20210315/snaryad-1600907151.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф, безопасность