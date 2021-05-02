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В индийском штате Харьяна ввели режим полной изоляции

В индийском штате Харьяна ввели режим полной изоляции

Строгий карантин вводится с понедельника в северном индийском штате Харьяна на одну неделю из-за вспышки заражения коронавирусом, заявил министр внутренних дел... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T14:50

2021-05-02T14:50

2021-05-02T14:50

распространение коронавируса

харьяна

здоровье - общество

индия

в мире

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Строгий карантин вводится с понедельника в северном индийском штате Харьяна на одну неделю из-за вспышки заражения коронавирусом, заявил министр внутренних дел и здравоохранения региона Анил Видж.В некоторых округах штата для борьбы с COVID-19 уже действует карантин – он начался вечером в пятницу и должен был закончиться утром в понедельник.По данным местных органов здравоохранения, в настоящее время в штате COVID-19 болеют более 102 тысяч человек. В воскресенье в штате был зафиксирован максимальный суточный прирост смертей из-за коронавируса – скончались 125 человек. Всего в штате выявлено более 500 тысяч случаев заражения, умерли более четырех тысяч пациентов.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч человек.

харьяна

индия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьяна, здоровье - общество, индия, в мире